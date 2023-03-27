Ленобласть проверяет готовность малых гидротехнических сооружений к половодью

По легенде во время половодья затвор плотины перегородило скопление мусора и поваленных деревьев, что привело к затруднению водосбора и повышению уровня воды.

Специалисты комитета совместно с ГУ МЧС по Ленинградской области, региональным агентством природопользования и охраны окружающей среды, администрацией Гатчинского района в ходе тренировки отработали взаимодействие при ликвидации чрезвычайной ситуации в случае аварии на гидротехническом сооружении.

«Мы впервые проводим учения на гидротехнических сооружениях региона. Высокая степень готовности к ожидаемым чрезвычайным ситуациям является основой быстрой ликвидации и предотвращения последствий аварий. Поэтому комитетом было принято решение провести подобные тренировочные учения ― максимально приближенные к реальности», ― отметил председатель комитета по природным ресурсам Ленинградской области Денис Беляев.

В оперативном управлении подведомственного регионального агентства природопользования и охраны окружающей среды комитета по природным ресурсам Ленинградской области находится 24 гидротехнических сооружения, являющихся собственностью Ленинградской области. Также агентство природопользования осуществляет наблюдение за 19 бесхозяйными гидротехническими сооружениями.