Да здравствует человек читающий!
В преддверии Недели детской книги в средней школе посёлка Дивенский прошёл литературный час «Её величество Книга».
Встреча открылась беседой, в которой ребята вместе со взрослыми рассуждали о главном изобретении человечества — книгах. Книги окружают нас с самого раннего детства. Они становятся нашими добрыми и верными друзьями, открывая перед нами огромный и заманчивый мир.
Ребята вспомнили слова великих людей о книге (например, строки из письма А.С. Пушкина из ссылки: «Книг, ради Бога, книг!»), поучительные пословицы. Посмотрели на слайдах некоторые картины известных художников на тему «Человек читающий», заодно фантазируя, о чём могли читать люди прошлых столетий.
С помощью слайд-презентации ребята смогли проследить весь путь развития книги, историю её создания, начиная с изображений на камне, а также узнать о книгах, удививших мир.
К этому дню школьники сами создали свои обложки книг, и каждый рассказал, о чём же его книга. И это было очень интересно!
Отрывая листки на «Цветике-семицветике», ребята угадывали загадки, посвящённые книжному миру, участвовали в «Сказочной викторине», читали стихи и басни.
И всё это было посвящено самому удивительному чуду в нашей жизни — книге. Да здравствует человек читающий!
Читайте, мальчишки!
Девчонки, читайте!
Любимые книжки
Ищите на сайте!
В метро, в электричке
И автомобиле,
В гостях или дома,
На даче, на вилле –
Читайте, девчонки!
Читайте, мальчишки!
Плохому не учат
Любимые книжки!
По материалам странички ВКонтакте «Дивенская библиотека и ДК»