Встреча открылась беседой, в которой ребята вместе со взрослыми рассуждали о главном изобретении человечества — книгах. Книги окружают нас с самого раннего детства. Они становятся нашими добрыми и верными друзьями, открывая перед нами огромный и заманчивый мир.

Ребята вспомнили слова великих людей о книге (например, строки из письма А.С. Пушкина из ссылки: «Книг, ради Бога, книг!»), поучительные пословицы. Посмотрели на слайдах некоторые картины известных художников на тему «Человек читающий», заодно фантазируя, о чём могли читать люди прошлых столетий.

С помощью слайд-презентации ребята смогли проследить весь путь развития книги, историю её создания, начиная с изображений на камне, а также узнать о книгах, удививших мир.

К этому дню школьники сами создали свои обложки книг, и каждый рассказал, о чём же его книга. И это было очень интересно!

Отрывая листки на «Цветике-семицветике», ребята угадывали загадки, посвящённые книжному миру, участвовали в «Сказочной викторине», читали стихи и басни.

И всё это было посвящено самому удивительному чуду в нашей жизни — книге. Да здравствует человек читающий!

Читайте, мальчишки!

Девчонки, читайте!

Любимые книжки

Ищите на сайте!

В метро, в электричке

И автомобиле,

В гостях или дома,

На даче, на вилле –

Читайте, девчонки!

Читайте, мальчишки!

Плохому не учат

Любимые книжки!

По материалам странички ВКонтакте «Дивенская библиотека и ДК»