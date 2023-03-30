Конкурс рисунка «Серебряный карандаш»

Участниками конкурса стали 160 человек из разных районов Ленинградской области, а также Псковской области и Санкт-Петербурга.

Конкурсанты выполняли натюрморт в академическом стиле карандашом. Сложность натюрморта зависела от возраста учащегося. Работы оценивали ведущие специалисты Санкт-Петербургских художественных вузов.

Среди лауреатов конкурса в разных возрастных категориях есть и гатчинцы.

Диплом лауреата I степени завоевала Ксения Рабзина из Новосветовской детской школы искусств (преподаватели С.А. Феденко, Е.В. Морозова).

Лауреатами III степени стали Евгения Стужнева (преподаватель А.Ф. Засидкевич), Ксения Калиничева (преподаватель М.А. Фазанова) из Гатчинской детской художественной школы и Вероника Егорова (преподаватель С.А. Феденко) из Новосветовской детской школы искусств. Поощрительный диплом вручен Дарье Мелкозеровой (преподаватель И.Ю. Ковшов) из Гатчинской ДХШ.

В рамках конкурса состоялся семинар заведующего художественным отделением Сиверской ДШИ Александра Златкина для преподавателей на тему «Диалекты русской художественной школы», а также концерт обучающихся школы, посещение выставки местных художников.