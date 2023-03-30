Осознанное потребление текстиля и его переработка

После переработки текстиля на выходе можно получить регенерированное волокно (восстановленное текстильное сырье), которое в дальнейшем используются для производства разной продукции:

● Наполнитель для одеял, подушек, матрацев, игрушек.

● Ватин и войлок, применяемые в строительстве для шумоизоляции.

● Текстиль для проведения уборки.

● Настилочный материал для растений.

● Стельки для обуви.

● Одежда и спецодежда.

● Аксессуары и вспомогательные элементы.

● Компоненты тёплого линолеума и рубероида.

● Упаковочный текстиль для хрупких и бьющихся предметов.

Переработке подвергается текстиль из натуральных материалов, но не все виды ткани возможно переработать. Одежда из синтетики не перерабатывается в промышленных масштабах. Также не перерабатывается спецодежда с различными пропитками и мембранными материалами. Более того, оборудование на большинстве предприятий не может переработать какие-либо инородные включения в тканях. Наша одежда сейчас представляет собой многосоставные изделия с большим количеством декоративных тканей и аксессуаров: пайетки, стразы, блестки. Любая фурнитура — молнии, декоративные вставки и даже пуговицы на одежде — делают процесс переработки невозможным, поэтому сырье перед переработкой требует дополнительной подготовки.

К сожалению, переработка текстильных отходов развита слабо и составляет не более 1% от образующегося объема. На данный момент существующие перерабатывающие мощности в России способны принять на переработку лишь 28 000 тонн отходов текстиля в год. Всего 15 компаний в России утилизируют отходы текстиля. В связи с этим Российский экологический оператор разрабатывает дорожную карту мероприятий по мерам господдержки для создания инфраструктуры сбора и предприятий глубокой утилизации текстиля в России. “Но каждый может внести вклад в заботу об окружающей среде уже сейчас: не спешите выбрасывать вещи, их можно сдать в специальные пункты, которые принимают одежду, а также в благотворительные центры” - отмечает генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

Чтобы создавать меньше отходов важно подойти к покупке одежды осознанно:

1. Покупайте одежду, когда она вам действительно нужна.

2. Выбирайте качественные вещи, которые прослужат вам долго;

Следование данным рекомендациям принесет пользу не только окружающей среде, но и поможет сэкономить ваши финансы. Все мы помним известную фразу “Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи”. Хорошая вещь будет служить вам дольше и принесет больше положительных эмоций. Ненужные покупки, которые мы часто совершаем неосознанно, под воздействием рекламы или эмоций, приносят не только финансовые потери, но и разочарование от того, что вещь оказалась бесполезной.

3. Пользуйтесь правилом “Отдать, а не выбросить”. Не выбрасывайте текстиль в контейнеры для смешанных отходов. Вещи, попавшие в мусорный контейнер пачкаются, пропитываются запахами и становится попросту непригодны для какого бы то ни было использования. Влажные и загрязненные вещи экономически нецелесообразно перерабатывать для получения вторичного сырья. Ненужную одежду можно сдать в благотворительные фонды и магазины.

Прошли те времена, когда носить ношенные вещи считалось чем-то зазорным, так как это ассоциировалось с финансовыми проблемами, из-за которых приходилось донашивать старые вещи за старшими братьями и сестрами. Разумное потребление становится современным трендом, поэтому активно набирают популярность вещи из секонд хендов, комиссионных и винтажных магазинов, апсайклинг (когда старую одежду переделывают и дают ей вторую жизнь). Все это является логичным следствием трендов на устойчивое развитие со стороны компаний и на осознанное потребление со стороны покупателей.