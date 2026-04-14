Молодость, выборы и формула единства

За звание лучшей команды регионального фестиваля приехали побороться девять команд - из Бокситогорского, Волховского, Киришского, Выборгского, Тосненского районов и Гатчинского округа. Все они - победители полуфиналов. Гатчинский округ представляли две команды – «Вектор» (Вырицкий подростково-молодежный клуб, капитан команды Ксения Благодырь) и «МС» (подростково-молодежный клуб «Пудость», капитан команды Анастасия Мазурова).

В этом году к теме избирательного права и предстоящим выборам в единый день голосования 20 сентября 2026 года были добавлены темы, посвященные Году единства народов России и Году команды созидания в Ленинградской области.

С приветственным словом к будущим избирателям обратился заместитель председателя Избирательной комиссии Ленинградской области Федор Замятин.

- Ваше участие для нас - очень важно. Мы с вами вместе становимся сильнее, более независимыми от всяческих угроз. И это здорово, - сказал Федор Замятин.

Уже в рамках полуфиналов команды показали свои творческие выступления, в которых успешно отразили единство народов России, а также рассказали о своей созидающей деятельности в разных сферах общественной жизни, прекрасно раскрыв тезис «Мы - будущее единой страны» и свое понимание роли Родины в жизни человека.

В финале выступления команд традиционно состояли из нескольких заданий: визитки, конкурса капитанов, домашнего задания, которое было посвящено теме «Ленинградская область – часть большой созидающей силы».

Конкурс капитанов был представлен роликами на тему: «Лидер созидания: диалог с обществом». Капитанам необходимо было подготовить видеоролик-обращение к молодому избирателю для размещения в социальных сетях.

Фестиваль молодых избирателей – это не только состязание, но и праздник, особую атмосферу которого создавали профессиональный коллектив Гатчинского городского Дома культуры, творческие коллективы Гатчины и ведущий финала Борис Демин.

Итоги фестиваля:

1-е место - команда «Формула единства» (Борская школа, Бокситогорский район);

2-е место - команда «Импульс» (Совет молодежи Форносово, Тосненский район);

3-е место - команда «МС» (подростково-молодежный клуб «Пудость», Гатчинский округ). Красочные народные костюмы и задор ребят жюри оценило по достоинству.

Приз зрительских симпатий у команды «Мой голос» из гимназии г. Кириши.

Татьяна Можаева