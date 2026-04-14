Борьба с борщевиком – общая задача

Вопрос о борьбе с борщевиком Сосновского обсуждался на заседании комиссии по общественному контролю, взаимодействию с правоохранительными органами и СМИ Общественной палаты Гатчинского округа. Вел заседание руководитель комиссии Марсель Васильев. В обсуждении злободневной темы участвовала председатель Общественной палаты Лариса Пункина и представители администрации Гатчинского округа.

Председатель комитета муниципального контроля Александр Беляев, говоря об итогах прошлого года, сообщил, что в 2025 году за нарушение установленных органами местного самоуправления требований по скашиванию и уборке дикорастущей травы, корчеванию и удалению дикорастущего кустарника, удалению борщевика Сосновского составлено 603 протокола.

Александр Беляев напомнил, что статьями областного закона «Об административных правонарушениях» установлена ответственность за непроведение мероприятий по удалению борщевика Сосновского: на граждан – в размере от одной до двух тысяч рублей. на должностных лиц - от трех до 10 тысяч рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от четырех до 20 тысяч рублей, на юридических лиц - от 20 до 30 тысяч рублей.

Использование земельных участков не по целевому назначению, невыполнение обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению, влечет наложение административного штрафа на граждан – в размере до 50 тысяч рублей; на должностных лиц – до 100 тысяч рублей; на юридических лиц – до 700 тысяч рублей.

В рамках муниципального земельного контроля проводятся проверки, выявляются очаги борщевика, в рамках профилактических мероприятий выдаются предостережения, в рамках контрольно-надзорных мероприятий собственникам выдаются предписания. Контроль распространяется на все категории земель: муниципальные, государственные, частные, земли сельхозназначения.

Ежегодно комитетом муниципального контроля направляются письма в федеральные и региональные структуры по принятию мер по ликвидации произрастания борщевика Сосновского на землях промышленности, в полосах отвода автомобильных дорог и железнодорожных путей, а также в лесополосах. Ответственность по удалению борщевика Сосновского на землях в полосе отвода на автомобильных дорогах регионального значения несет «Ленавтодор», а на землях в полосе отвода железнодорожных путей - АО «РЖД».

Отвечая на вопросы членов комиссии, Александр Беляев напомнил, что с 1 марта 2026 года все владельцы земельных участков (физические и юридические лица), независимо от категории земли обязаны уничтожать борщевик Сосновского и другие инвазивные растения на своей территории.

По инициативе губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко для муниципальных и государственных земель предусмотрена субсидия на борьбу с борщевиком - 34 тысячи рублей на гектар. Все муниципальные образования, включая Гатчинский округ, могут подавать заявки на выделение средств.

В регионе создается специальный центр с использованием искусственного интеллекта и цифровых технологий для мониторинга ситуации и контроля за исполнением предписаний. Любой житель может сообщить о местах произрастания борщевика по телефону с фото и координатами.

- Борьба с борщевиком Сосновского в Гатчинском округе – это общая задача власти и жителей. Соблюдение новых требований не только убережет от штрафов, но и сохранит здоровье людей и природу округа. Участие каждого — залог успеха, - подытожил Александр Беляев.

Татьяна Можаева