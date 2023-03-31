7 лет колонии строгого режима

Запирайте двери!

Дело было в новогоднюю ночь, в Коммунаре. 31 декабря супруги П. принимали гостей у себя в квартире на Ленинградской улице. И надо ж было им вместе с гостями буквально под бой курантов выйти на улицу погулять. Вернулись только через час. А дверь в квартиру запереть забыли.

Когда пришли домой, мужу зачем-то понадобилось водительское удостоверение, хватился – а барсетки в прихожей нет. Сумочка, висевшая на крючке, исчезла – вместе с документами, банковскими картами и, главное, пин-кодами к этим картам. Хотя банки все время предупреждают: не храните пин-код вместе с картой! А около двух часов ночи на телефон пришло сообщение о списании денег с карты – 22 тысяч 700 рублей.

Утро нового года началось для потерпевшего в полиции, куда он отправился заявлять о краже. По факту тайного хищения имущества с незаконным проникновением в жилище возбудили уголовное дело. Второе дело было возбуждено по факту кражи денежных средств с банковского счета.

Преступник попался сразу после праздников – на разбойном нападении на приемщика металла.

Ножками по голове

38-летний житель Коммунара Эдуард А. принес в пункт приема металла на Ленинградском шоссе электрический счетчик. Знакомый приемщик, которому он неоднократно приносил разные металлические вещи, положил счетчик на весы и зашел в бытовку за сигаретами. Эдуард вошел вслед за ним – он и раньше так делал, но в этот раз у него был преступный умысел: в бытовку он проник, чтобы похитить деньги. С собой у него были припасены ножки от стула, связанные между собой скотчем. Он ударил приемщика этими ножками по голове, но, против ожидания, тот не свалился и сознания не потерял. Тогда Эдуард замахнулся еще раз, однако удар пришелся по руке, которой приемщик закрыл голову. Мало того, он оказал сопротивление – вырвал ножки у нападавшего из рук, оттолкнул его и убежал. В бытовке он оставил свой телефон стоимостью 5000 рублей – преступник забрал его и ушел.

…Добежав до станции технического обслуживания, потерпевший с кровоточащей раной на голове обратился за помощью к работникам автосервиса. Когда он вернулся в бытовку, обнаружил пропажу смартфона и пошел в полицию.

Из бытовки было изъято орудие преступления – смотанные скотчем ножки от стула. Эдуарда А. задержали по горячим следам. Приемщик, естественно, опознал его. Гражданину А. предъявили обвинение в совершении разбоя – нападения в целях хищения чужого имущества, с насилием, опасным для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия.

Ножки от стула, конечно, не бейсбольная бита, но в момент нанесения удары представляли угрозу для потерпевшего: злоумышленник бил от души, предметами, обладающими высокой поражающей силой, в жизненно важный орган человека – в голову.

Разбойника отправили в камеру – до суда.

Обстоятельства делают воров?

Следствие установило причастность арестованного и к краже барсетки и денег с карты. Камера видеонаблюдения зафиксировала его манипуляции возле банкомата. На одной из видеозаписей видно, как в ночь на 1 января в 2 часа 7 минут мужчина, вставив банковскую карту в банкомат и введя пин-код, набирает на клавиатуре сумму 22700 рублей, получает наличные и уходит.

Эдуард, собственно, и не отпирался. Он чистосердечно рассказал, как обокрал своего соседа по лестничной клетке, воспользовавшись случайно подвернувшейся возможностью – незапертой дверью.

1 января около часа ночи он зачем-то пошел к соседям по площадке. Дверь в квартиру оказалась открыта, дома никого не было, и Эдуард, войдя в прихожую, увидел сумку, которую решил похитить. Прихватив барсетку, он вышел из квартиры и отнес добычу к себе домой. В барсетке были документы на машину, права, банковские карты и, как новогодний подарок, информация о пин-кодах к ним. Не теряя времени даром, вор взял такси и поехал в Павловск, где в отделении сбербанка на Конюшенной, используя найденный пин-код от карты, снял со счета в банкомате деньги в сумме 22700 рублей, которые потом потратил на личные нужды. Остальное содержимое барсетки осталось лежать у него дома. Позднее, уже будучи задержанным, Эдуард сообщил об этом сотрудникам полиции, чтобы те забрали похищенные им документы и банковскую карту «Почта банка» и вернули владельцу.

Опасный рецидив

В судебном заседании гражданин А. свою вину в совершении двух краж и одного разбоя признал полностью. Действия подсудимого суд квалифицировал как кражу с незаконным проникновением в жилище и кражу с банковского счета с причинением значительного ущерба гражданину, а также как разбой – нападение в целях хищения чужого имущества, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья.

При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность подсудимого и его характеристики.

Эдуард А. был судим дважды, по одной и той же статье 186 УК РФ: «изготовление в целях сбыта, а равно и хранение, перевозка и сбыт поддельных банковских билетов Центрального банка РФ». Проще говоря, за подделку денежных купюр. Первый раз он сел в 2016 году по приговору Пушкинского районного суда Санкт-Петербурга на два с половиной года за пять преступлений в сфере фальшивомонетничества. В июле 2017-го Гатчинский городской суд отправил его в места не столь отдаленные снова – за то же самое, частично присоединив недосиженное, на четыре года за четыре преступления. Вышел на свободу он, отбыв срок полностью – с чистой совестью.

Гражданин А. имеет среднее образование, постоянное местожительство, женат, детей нет, официально не трудоустроен; по месту проживания органами полиции характеризуется отрицательно, страдает тяжкими хроническими заболеваниями и состоит на учете у нарколога с синдромом наркозависимости. Наркотики он регулярно сочетает с алкоголем и психостимуляторами. И это многое объясняет. Однако по данным судебной психиатрической экспертизы, несмотря на синдром активной зависимости, слабоумием или психическим расстройством, а также иным болезненным состоянием психики подсудимый не страдает и не страдал в период инкриминируемых ему деяний.

В качестве смягчающих обстоятельств суд учел полное признание вины в совершении всех преступлений, горячее раскаяние и активное содействие расследованию, а также наличие тяжких хронических заболеваний.

Отягчающим обстоятельством послужил рецидив преступлений, причем довольно опасный.

Суд счел необходимым назначить подсудимому наказание в виде реального лишения свободы. Гражданский иск потерпевшего о взыскании с подсудимого в счет возмещения имущественного ущерба 24700 рублей (деньги, снятые с карты, плюс цена барсетки) суд нашел подлежащим удовлетворению в полном объеме.

Гатчинский городской суд признал Эдуарда А. виновным в совершении разбоя и двух краж и назначил ему по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний семь лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Лечение от наркомании в виде длительного воздержания от приема наркотиков ему досталось бесплатно.

Андрей Соколов