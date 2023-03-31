Стихия под контролем

Лёд в прямом смысле слова взлетает к небу. Тысячи осколков поднимаются ввысь вместе со струями холодной воды. Ни один фонтан в мире не производит настолько сильного впечатления. Всё-таки укрощение стихии – уникальное зрелище!

Вода просыпается

За лёдовзрывными работами мы наблюдаем в посёлке Свирица Волховского района, куда нас привезли специалисты комитета правопорядка и безопасности Ленобласти. Неподалёку виднеется белокаменная церковь в окружении небольших домиков, по голубому небу медленно плывут редкие облака – настоящая идиллия на берегу Ладожского озера! Впрочем, внимание любого прохожего в этот день привлекает оцепление вдоль устья реки Свирь и предупреждающие знаки «На лёд не выходить. Идут взрывные работы».

Безопасность – главное в этом непростом процессе. За сутки до нашего приезда в посёлок прибыли опытные сотрудники МЧС, чтобы заложить в специальные лунки сотни килограммов тротила. Вся же подготовка растянулась на несколько недель – нужно было правильно выбрать место для ослабления ледового покрова, рассчитать мощность заряда, предупредить население…

– Мы за неделю оповещали местных жителей, чтобы те не выходили на Ладогу. А соблазн большой: дома в посёлке стоят прямо возле берега, народ привык к таким прогулкам, – рассказывает Вера Атаманова, глава администрации Свирицкого сельского поселения.

Люди с пониманием отнеслись к ограничениям – они прекрасно знают, что такое угроза паводка. В 2017-м году большая часть посёлка была затоплена, вода не покидала Свирицу до середины лета. В домах залило подвалы, посевной сезон был загублен – уровень воды в огородах достигал полуметра! Для того, чтобы такое происшествие не повторилось, и нужны работы по ослаблению ледового покрова.

Внимание, взрыв!

Как же устроена эта борьба со стихией? Всё начинается с прогноза метеорологов о времени начала оттепели в регионе. На основе полученных данных спасатели выбирают оптимальные даты для проведения подрывных работ.

В этом году паводки в Ленобласти ожидаются с первой половины апреля. В зоне подтопления может оказаться 131 населённый пункт и свыше 9 тысяч человек. А вместе с ними – и 51 участок крупных автомобильных дорог. Чтобы этого не случилось, в МЧС определяют будущую карту взрывов, исходя из опыта наблюдения за прохождением весеннего половодья.

Вместе с сапёрами мы садимся в катер на воздушной подушке и выходим в устье Свири. Задача – протянуть по льду провод к заранее заложенной взрывчатке. Участие в процессе принимают сотрудники «Управления по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области», в небе дежурят дроны МЧС, в общем – идёт командная работа.

Воздушная разведка докладывает: всё чисто, рыбаков на озере нет. Далее следует микровзрыв – его ещё называют «рыбным». Он нужен, чтобы рыба уплыла подальше от опасного места. Ну а следом…

– Внимание, основной взрыв! – звучит команда из всех раций и динамиков.

Секунды ожидания кажутся вечностью. С напряжением смотрю на Ладогу, сжимаю в руках фотоаппарат – вдруг выпадет? И вдруг: БА-БАХ! Земля под ногами ухнула, по телу прошла волна от пяток до макушки. В небо на высоту десятиэтажного дома полетели частички льда и струи воды. Десяток холодных гейзеров в одной точке – настоящее рукотворное чудо. Вода шипит, стучат, падая, льдинки, все замирают.

Предупредить беду

Рядом со мной за происходящим спокойно наблюдает заместитель начальника Главного управления МЧС России по Ленинградской области Евгений Мусиенко. Вижу: полковник одобрительно кивает.

– Всё прошло нормально? – спрашиваю у него.

– Ешё бы! Ведь мы здесь. Сейчас самый важный момент – успеть подготовиться заблаговременно, а не дожидаться начала половодья. К счастью, мы по опыту знаем, в каких местах на Ладоге возникают заторы, их-то и ослабляем, – рассказывает он.

Результат достигнут: теперь снежные оковы не будет сдерживать ход воды, запирая её в одном месте. Нужно ехать дальше, в планах на сегодня – ещё один подрыв. Всего за день будут освобождены ото льда 4 тысячи квадратных метров водного пространства. И на этом работа спасателей не закончится.

– Лёдовзрывные мероприятия будут проходить в Волховском и Лодейнопольском районах на реках Свирь, Важенка, Паша и Оять. Подрывы планируются в устьях рек, где обычно и образуются заторы – поясняет Альберт Пикалюк, начальник ГКУ «Управления по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области».

В эти дни – вплоть до 3 апреля – рыбаков просят оставаться дома. Увы, далеко не все прислушиваются к таким требованиям. Например, в месте второго взрыва на Ладоге мы встретили группу мужчин с удочками неподалёку от предупреждающих знаков. Рыбаки отделались устным выговором и были выпровождены с опасного места.

Ну а жители прибрежных районов Ленинградской области могут быть спокойны. Как только лёд ослабят, вода побежит по руслам рек, что сократит риски серьёзных потопов до минимума. Конечно это не повод расслабляться – специалисты будут следить за половодьем в ежедневном режиме, и в случае опасности всегда готовы оказать необходимую помощь.

Алексей Астапчик

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