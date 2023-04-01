Чеченский дар Александру III

Выставка «Чеченский дар» стала первой в череде экспозиций и других мероприятий Гатчинского дворца в 2023 году, посвященных взаимоотношениям Российской империи и восточных народов.

С представленным в экспозиции ружьём связана интересная история, имеющая отношение к процессу вхождения Кавказа в состав Российской империи.

- Что особенно важно, это ружье подарено императору Александру III на Кавказе в 1888 году, спустя совсем немного времени после кровопролитных восстаний в Чечне, - говорит хранитель фондов и рукописей ГМЗ «Гатчина» Александра Фарафонова. - Государь предпринял большое путешествие на юг России — на Кавказ, и это ружье стало своеобразным символом мира и того, что чеченский народ готов сражаться за Россию и государя.

Уникальный экспонат представил хранитель фонда оружия, старший научный сотрудник ГМЗ «Гатчина» Евгений Родионов.

- Семья императора прибыла во Владикавказ в сентябре 1888 года, - рассказывает он. - Там ее встречали делегации от всех местных народностей, включая кавказские. Каждая из делегаций приносила свои подарки, изготовленные лучшими мастерами своего народа. Императору и его сыновьям были преподнесены «мужские» подарки: наследнику престола, Николаю Александровичу - кинжал, его брату Георгию - бурка. Императору от чеченского народу подарили винтовку, шашку и бурку.

Как предполагает Евгений Родионов, это ружье вместе с другими подарками отправили из Владикавказа отдельно от императорской семьи. Хорошо известна история, когда императорская семья после пребывания на Кавказе отправилась в Крым - через железнодорожную станцию Борки, где произошло знаменитое крушение поезда, едва не стоившее жизни всей императорской семье.

Известно, что эта винтовка доставлена в Гатчинский дворец 20 декабря 1888 года. Начиная с этого времени и вплоть до 1941 года ружье находилось во Дворце - сначала в Оружейной галерее, а затем в комнатах знаменитого командира Дикой дивизии, великого князя Михаила Александровича.

После эвакуации экспонатов Дворца во время Великой Отечественной войны ружье вернулось в Гатчину только в 1988 году — ровно сто лет спустя после своего первого появления здесь. С тех пор оно постоянно экспонируется в Оружейной галерее, среди остальных образцов кавказского и турецкого оружия.

Выставить чеченское ружье отдельно решили потому, что с ним связана своя интересная история.

- Это ружье само по себе является хорошим образцом кавказского оружия в принципе, - говорит Евгений Родионов. - Кавказское оружие довольно сильно отличается от европейского, поскольку происходит от турецкого. Кавказское и турецкое оружие сближают граненые стволы, изготовленные из дамасской стали, нарезные стволы, что позволяет стрелять с большей меткостью, чем из гладкоствольного оружия, характерный спусковой крючок в виде шарика.

В свою очередь кавказское оружие несколько отличается от турецкого. Кавказское в целом выглядело более тонко и изящно. У него - тонкий и легкий приклад — кавказские всадники-джигиты должны были обращаться с ним более свободно и легко. Кавказское оружие отличалось и оформлением. Мастера, которые его украшали, старались использовать свои традиционные орнаменты. Кавказское оружие богато декорировано. В отделке использованы драгоценные металлы. Так, практически все детали чеченского ружья изготовлены из серебра, украшенного золочением и чернью - вполне традиционная для кавказских оружейников техника. Золочением с традиционным орнаментом того времени украшен и железный замок.

Как предполагает Евгений Родионов, это ружьё, вероятно, использовали однажды - чтобы проверить перед дарением. Но Александр, скорее всего, не пользовался им по назначению — во время охоты. Это оружие уже в конце XIX века считалось старинным, и его дарили именно как традиционное изделие чеченского народа, характерное для Кавказа начала XIX века.

По словам хранителя, ценность этой винтовки ещё и в том, что она точно изготовлена на территории Чечни — о чеченском огнестрельном оружии известно очень мало, в отличие от холодного оружия.

- Известны считанные огнестрельные предметы, которые можно идентифицировать как чеченские, - говорит Евгений Родионов. - А у нас - декоративный образец ружья очень высокого качества с четким происхождением.

Выставка «Чеченский дар» дополнена материалами, из которых можно подробно узнать о судьбе экспоната и его особенностях, а также о вхождении кавказских земель в состав Российской империи и последующем за ним большом кавказском путешествии Александра III.

Выставка «Чеченский дар» открыта в Гатчинском дворце до 14 мая 2023 года. Посещение – по входному билету в Гатчинский дворец.

Юлия Лысанюк