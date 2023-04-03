«15 минут в день». Терапевт Винарская рассказала, как смех защищает от болезней

В последние годы ученые начали изучать механизмы смеха, а также его влияние на здоровье и качество жизни человека, и сделали немало интересных заключений.

- Как возникает смех с точки зрения медицины?

Наталья Винарская: Смех - это сложный процесс, в котором участвуют различные структуры мозга. Запускающим механизмом смеха выступает лимбическая система, отвечающая за эмоциональные реакции, в частности миндалевидное тело и гиппокамп. Сигналы от этих структур направляются в моторные зоны коры головного мозга, где формируется двигательная реакция смеха - а именно сокращение диафрагмы совместно с характерной локализацией.

- Как изменяется гормональный фон при смехе?

Наталья Винарская: Во время смеха вырабатываются гормоны и вещества, которые благоприятно действуют на организм. Выделяются эндорфины - натуральные анальгетики, которые вызывают ощущение счастья и улучшают настроение. Кроме того, смех способствует выработке окситоцина - гормона, помогающего общению и снижающего уровень тревоги. Также усиливается выработка серотонина, что положительно влияет на настроение и сон, и допамина, который в свою очередь стимулирует процессы удовлетворения и мотивации.

А вот гормон стресса кортизол, напротив, вырабатывается значительно меньше, что благотворно влияет на здоровье в целом.

- Это правда, что смех помогает бороться с лишним весом?

Наталья Винарская: Исследования подтвердили, что одна минута искреннего смеха равноценна 10 минутам интенсивных занятий в тренажерном зале или 15 минутам на велотренажере. Смех также считается "внутренней" аэробикой, которая буквально стимулирует работу всех внутренних органов и мышечного каркаса, позволяя им работать более эффективно.

Есть данные, что если вам удастся посмеяться от души в течение часа, то вы сможете сжечь до 500 калорий. Таким образом, если ежедневно смеяться около 10-12 минут, то за год без особых усилий можно сбросить около двух килограммов.

А еще смех активирует иммунную систему и усиливает выработку антител, что может помочь организму справиться с вирусами и бактериями, особенно в сезон простуд и изменчивой погоды. Кроме того, он увеличивает выработку лейкоцитов, которые борются с различными заболеваниями.

- Если смех снижает стресс, значит он хорошо влияет на состояние сердца и сосудов?

Наталья Винарская: Это предположение подтверждается конкретными исследованиями. Так, ученые Университета Мэриленда установили, что 15 минут смеха в день помогают снизить артериальное давление и, следовательно, уменьшить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Когда мы смеемся, увеличивается приток кислорода в организм, рефлекторно расширяются кровеносные сосуды и, таким образом, снижается кровяное давление. К тому же хорошее настроение также помогает снизить риск возникновения холестериновых бляшек и вероятность повторного сердечного приступа.

Одновременно смех активизирует работу легких, а физические вибрации помогают прочистить дыхательные пути, избавившись от застоя мокроты. Некоторые врачи сравнивают действие смеха с физиотерапией и постуральным дренажем. Если у вас проблемы с бронхами или легкими, старайтесь смеяться по утрам хотя бы по 5-10 минут - это отличный способ укрепить дыхательную систему.

Ну, и еще один заметный эффект - смех может уменьшить болевой синдром. Как я уже объяснила, когда мы смеемся, наш организм вырабатывает гормоны счастья эндорфины, а они являются естественными болеутоляющими веществами. Так что смех может помочь вам хотя бы на время забыть о боли или облегчить её. Отмечено, что пациенты, настроенные позитивно и находящие в себе силы смеяться, переносят боль гораздо легче тех, кто находится в подавленном состоянии.





Ирина Невинная

«Российская газета» https://rg.ru/2023/04/01/15-minut-v-den-terapevt-vinarskaia-rasskazala-kak-smeh-zashchishchaet-ot-boleznej.html





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