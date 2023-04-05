Наталье Голевой – благодарность министерства

Благодарностью Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ за высокие производственные достижения и плодотворный труд награждена Наталья Владимировна Голева - главный специалист отдела экономического анализа предприятий ЖКХ комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района.

Наталья Владимировна пользуется заслуженным авторитетом и уважением среди коллег и руководителей предприятий жилищно-коммунального хозяйства Гатчины и района. Ее стаж работы составляет более 40 лет, из которых более 15 лет она трудится в органах местного самоуправления. Ее отличают высокая работоспособность, профессиональная эрудиция, чувство ответственности за любое порученное дело.

Основными направлениями ее деятельности является обеспечение стабильного функционирования и развития жилого фонда на территории Гатчинского муниципального района, экономический анализ деятельности муниципальных предприятий. Свою работу Наталья Владимировна строит в тесном контакте с организациями и предприятиями всех форм собственности, осуществляющими деятельность в сфере управления или обслуживания многоквартирных жилых домов, а также ресурсоснабжающими организациями, оказывая им методическую и консультативную помощь. Большую поддержку оказывает ТСЖ и ЖСК. На протяжении многих лет Н.В. Голева являлась активным членом тарифной комиссии администрации Гатчинского муниципального района.

Наталья Владимировна провела огромную работу по включению многоквартирных домов, расположенных на территории города Гатчины, в действующую Региональную программу капитального ремонта. В комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области своевременно предоставлена вся необходимая документация. Это позволило включить в программу 614 многоквартирных домов, расположенных на территории Гатчины.

«Работник ЖКХ ― непростая профессия, очень ответственная, сложная. Вы трудитесь всегда, без праздников и выходных, в любую погоду. Жилищно-коммунальный комплекс Ленобласти действует, как хорошие часы, и объём работы с каждым годом растет. Спасибо всем тем, кто делает наши дома теплыми и уютными, улицы — светлыми и чистыми, парки и набережные — комфортными и благоустроенными. Поздравляю с профессиональным праздником и желаю вам новых достижений и трудов на благо всех жителей нашего региона», — подчеркнул губернатор Александр Дрозденко на награждении во Дворце искусств Ленинградской области.

Для гостей праздника организовали концерт Симфонического оркестра Ленинградской области. В нем принял участие и председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Александр Тимков — вместе с оркестром под управлением маэстро Михаила Голикова он исполнил на фортепиано сюиту «Время, вперед!» Георгия Свиридова.