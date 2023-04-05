Трагический случай в Вырице

31 марта в Вырицкий отдел полиции поступило сообщение из Гатчинской больницы: «Скорая» доставила грудного ребенка с диагнозом «перелом теменной кости черепа».

Трагедия произошла в Вырице, в дачном доме на ул. Энгельса. 37-летняя мать приехала с ребенком на дачу. По ее словам, она положила мальчика на пеленальный столик, отвлеклась на секунду и услышала шлепок. Повернувшись, увидела, что ребенок лежит на полу. Сразу же вызвала «Скорую». Сознания малыш не терял.

Мать работает школьным учителем в Петербурге, характеризуется с положительной стороны. К травме привело трагическое стечение обстоятельств.