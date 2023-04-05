В Госдуме предложили официально продлить майские праздники с 1 по 9 мая

«Сегодня от фракции «Новые люди» мы внесли законопроект, который сделает длинные майские по-настоящему длинными. Чтобы все отдыхали с 1 по 9 мая. Хватит издеваться над людьми. Сейчас у нас выходные с 29 апреля по 1 мая. Потом на работу на четыре дня и назад на дачу. Спросите у предпринимателей, какая в эти дни эффективность. Никто о работе не думает! Начиная с обычных сотрудников и заканчивая начальством», – говорит вице-спикер Госдумы, первый заместитель руководителя фракции «Новые люди» Владислав Даванков.

Как отмечают в партии, большинство людей на январских выходных никуда не уезжает. Тем более в настоящее непростое время. «Из развлечений дома зимой — оливье и телевизор. На улице — гололед. Результат — в травмпунктах не протолкнуться. У людей ожоги из-за пиротехники, ушибы и переломы на льду, – сказал сегодня Даванков на брифинге в Госдуме. – У нас не просто так прижился мем «давайте после майских». В мае погода отличная. Лучше поехать в дополнительные выходные в весенний лес на шашлыки, чем сидеть дома зимой с салатами».

Сегодня регионы могут самостоятельно устанавливать дополнительные выходные на майские праздники. Однако они не спешат воспользоваться этой возможностью. Например, в прошлом году майские праздники продлили только в Адыгее.

Вместе с тем, согласно социологическим опросам, две трети россиян не покидают дом во время январских выходных. При тёплой майской погоде граждане смогут больше времени проводить времени на природе и за пределами дома. Кроме того, как считают Новые люди, это приведёт к росту внутреннего туризма, а также будет благоприятствовать развитию бизнеса, к примеру, ресторанного и гостиничного.

В случае, если поправки в закон примут оперативно, то уже этой весной россияне будут отдыхать без перерывов с 29 апреля по 9 мая.





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