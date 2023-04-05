ЖКХ без нарушений

Следим за руками

Порядок в ЖКХ начинается с бдительности. Классическая история: жители многоквартирного дома в Ленобласти всерьёз платили за содержание лифтового оборудования, хотя в их пятиэтажке не было даже скромного подъёмника. Никто просто не заглядывал в платёжные квитанции. Этот случай нам рассказал Сергей Хyдяев – руководитель регионального центра «ЖКХ Контроль».

– Повсеместная практика – такие платежи «за воздух». Ещё один пример: жилой дом, все оплачивают горячую воду по нормативу, никакого ИТП в доме нет. А в квитанции значится строка «Обслуживание индивидуального теплового пункта». И её опять никто не замечает, хотя это существенные деньги – говорит эксперт.

Следить в оба глаза нужно не только за бумагами. Неплохо присмотреться к рекламным вывескам на стенах дома и офисам в нежилых помещениях. Оплата за них обычно идёт на счета управляющей компании. А вот куда эти средства деваются дальше?

– Аренда помещений, размещение рекламы – это то, на чём УК зарабатывает. Нередко – не ставя в известность жильцов. Хотя по закону такие решения могут быть приняты только на общем собрании собственников. Да, какой-то процент может идти в пользу управляющей организации, но всё остальное должно пойти на нужды дома, – поясняет Сергей Хyдяев.

Знать свои права

Любой многоквартирный дом принадлежит его собственникам – у них есть не только обязанности по его содержанию, но ещё и права. Право распоряжаться имуществом, право знать и понимать, что с ним происходит.

Знаете ли вы, что ваша УК по запросу любого собственника обязана предоставить показания общедомовых приборов учета в течение 3 рабочих дней? Как рассказал нам член Комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ Александр Евсеев, этот «лайфхак» является секретом для многих россиян.

– Как и то, что потребители вправе сами составить Акт о некачественном предоставлении коммунальных услуг. И что договор управления вашим домом можно найти по одному клику компьютерной мыши в системе ГИС ЖКХ. Не все знают и о праве получить выписку со спецсчёта на капремонт в банке, в котором он открыт, – делится член ОП РФ.

На практике такое незнание нередко приводит к конкретным поборам.

– Многие люди до сих пор не в курсе, что услуга замены электросчётчиков выполняется бесплатно. Ты должен их купить, но не платить за установку. А на практике с жителей берут деньги. Вроде мелочь, а много говорит об отношении к людям, – приводит пример Сергей Хyдяев.

Власть – советам!

Самым недооценённым инструментом в сфере ЖКХ остаётся общее собрание собственников. Людям просто лень приходить на ОСС. Хотя именно там решаются главные вопросы: проведение капремонта, утверждение тарифов, приёмка выполненных работ. Здесь же управляющие компании ежегодно отчитываются за расходование средств и составляют план расходов на будущий год.

Но людям всё равно скучно. В такой ситуации зарекомендовали себя советы многоквартирных домов. Группа компетентных людей, которым собственники делегируют право на постоянной основе контролировать действия управляющей организации. Вплоть до приёмки работ у подрядчиков!

– Совет дома обязательно должен состоять из собственников, которые заинтересованы в том, чтобы защитить людей от поборов. Сфера ЖКХ настолько обширна, что никакого общественного контроля на все дома не хватит. В такой ситуации жилец – лучший контролёр и проверяющий, – рассказал нам Юрий Трусов, председатель Общественной палаты Ленобласти.

За примерами далеко ходить не надо. Недавно в Сланцах неформальное городское объединение советов домов добилась от Фонда капитального ремонта переделки результатов работ сразу в нескольких зданиях. Да, пришлось потрудиться: собрать документы, привлечь профессионалов – но результат себя оправдал – сейчас по домам не осталось замечаний!

Умные решения для ЖКХ

Прогресс не стоит на месте. Серьёзным прорывом стала возможность перехода на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями. Без наценок со стороны УК. Для этого нужно принять соответствующее решение на общем собрании собственников и заключить договора с поставщиком воды или тепла.

Не стоит пренебрегать новыми технологиями. Правительство РФ запустило портал ГИС ЖКХ. Он позволяет получить платёжный документ на оплату услуг, изучить протоколы общих собраний, договор управления и отчёты по нему и многое другое. Здесь даже можно провести электронное собрание собственников – подделать голоса в таком формате намного сложнее, чем с бумажной документацией.

Впрочем, в нашем прошлом тоже можно найти примеры остроумных решений. Например, советская разработка – объединённая муниципальная диспетчерская служба по вопросам ЖКХ. Формат одного окна по всем вопросам отрасли удобен для людей и эффективен на практике.

– Работа такого центра в Кировском районе позволила за 10 лет сократить число жалоб в 10 раз! Жалко, что не во всех муниципалитетах работают такие службы. Ведь в целом практика, когда местные власти подключаются к работе с ЖКХ – будь то даже просвещение населения и встречи управляющими организациями – как правила, очень полезна, – подводит итог Сергей Хyдяев из НЦ «ЖКХ Контроль».

Илья Бунин





Фото freepick.com