«Газпром» и Правительство Ленобласти расширили программу газификации

«Правительство Ленинградской области продолжает планомерную и эффективную работу с компанией «Газпром». Согласно новой программе развития газоснабжения, до конца 2025 года планируется подключить к голубому топливу 497 населенных пунктов. Это почти 59 тысяч домовладений и 110 котельных. В следующие три года будет построено 4 тысячи километров межпоселковых и распределительных газопроводов», ― отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» также построит семь газопроводов-отводов и ГРС, проведет техническое перевооружение и реконструкцию 12 газораспределительных станций, мощности которых полностью задействованы. Это позволит подавать больше газа действующим потребителям и подключать новых. По предложению региона и ПАО «Газпром» в актуальную редакцию включены межпоселковые газопроводы для Волховского, Всеволожского, Гатчинского, Лодейнопольского, Ломоносовского, Подпорожского, Приозерского и Тосненского районов.

Исполняя поручение президента России Владимира Путина, Ленинградская область продолжает оказывать меры поддержки гражданам, участвующим в программе догазификации. Правительством региона установлены субсидии на газификацию домовладений. Максимальный размер субсидии на одно домовладение составляет 300 тыс. рублей при подключении газа ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам, 200 тыс. рублей – льготным категориям граждан и 180 тыс. рублей – остальным собственникам домовладений.