Регион выдает субсидии промышленникам

Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области объявил прием заявок от экспортеров на субсидии для возмещения расходов. Участие в отборе могут принимать субъекты малого и среднего предпринимательства.

С помощью субсидий компании, занимающиеся экспортом несырьевых товаров, могут возместить до 90% затрат, которые они понесли в предыдущие два года.

«Эта субсидия выдается с 2019 года, но главное изменение этого года в том, что теперь от экспортера мы не требуем обязательного выполнения показателей. Теперь возмещение предоставляется тем, кто сохранил объемы экспорта в стоимостном выражении на уровне прошлого года. Такая мера поддержки в условиях переориентации экспортных потоков на новые рынки особо востребована», ― подчеркнул заместитель председателя правительства — председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области Дмитрий Ялов.

Максимальный объем финансовой поддержки одной компании составляет 4 млн рублей.

Это возмещение расходов на транспортно-экспедиторские услуги, складирование, страхование, декларирование, сопровождение экспортного контракта, разработка образцов полезных моделей, защита интеллектуальной собственности. С этого года также можно возместить затраты на упаковку и почтовые отправления.

Заявки от предприятий из числа малого и среднего бизнеса комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области принимает до 12 апреля 2023 года. Подробная информация размещена на сайте комитета.

Задача по увеличению занятых в секторе малого и среднего предпринимательства, а также по увеличению ими доли несырьевого экспорта поставлена «майским» указом президента Российской Федерации Владимиром Путиным, отражена в национальных проектах «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт».