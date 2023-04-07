Как сберечь своё сердце

- Надежда Петровна, какие симптомы подсказывают нам, что пора обратиться к кардиологу?

- Человек идет к кардиологу, когда у него повышается давление или, наоборот, падает. Если начинает скакать пульс, нарушается сердечный ритм. Если появляются боли в области грудной клетки: я даже не буду говорить, что это должны быть боли в области сердца, потому что они могут быть типичные и нетипичные, и только специалист поймет их происхождение. Если бывают случаи потери сознания, надо обращаться к кардиологу, т.к. это может быть как неврологической проблемой, так и кардиологической. Явная одышка при небольшой физической нагрузке – тоже повод обратиться к кардиологу, потому что это один из симптомов ишемической болезни сердца, нарушения сердечного ритма.

- Назовите самые частые болезни сердца?

- На первом месте – артериальная гипертензия (по статистике ей страдает 45% населения), на втором месте – ишемическая болезнь сердца (две формы – стенокардия и инфаркт миокарда), на третьем – аритмия, далее следуют врожденные и приобретенные пороки сердца, воспалительные заболевания перикарда, эндокарда и миокарда.

- Есть ли какая-то профилактика сердечно-сосудистых заболеваний?

- Здоровый образ жизни. Это правильное здоровое питание (овощи, фрукты, зелень, ягоды), полиненасыщенные жирные кислоты (жирные сорта рыб), питьевой режим, цельнозерновые крупы. Отказ от вредных привычек, полноценный сон и адекватная реакция на стресс. Регулярные физические нагрузки. Без активности мы набираем вес, начинает прыгать сахар, ухудшается обмен веществ, а большинство заболеваний сердечно-сосудистой системы с ним тесно связаны.

- Курение сильно влияет на сосуды?

- Да, это один из главных факторов риска развития ишемической болезни сердца. Никотин вызывает спазм сосудов, их повреждение, способствует развитию атеросклеротических бляшек, которые и приводят к инсульту или инфаркту.

- Больше подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний полные люди?

-Да, потому что у них, как правило, повышен сахар, нарушается работа поджелудочной железы, начинает расти «плохой» холестерин.

- Чем отличаются инфаркт и инсульт?

- Инсульт - ишемическое поражение головного мозга, а инфаркт - ишемическое поражение сердца. Кардиолог лечит инфаркт, невролог - инсульт, но пациенты с этими заболеваниями очень часто находятся под наблюдением у обоих специалистов, так как факторы риска схожие.

На практике встречаются случаи, когда у пациента мерцательная аритмия, а он про нее не знает. Это такой сбой ритма, когда сердцебиение становится неритмичным, пациенты обычно это описывают, как «птичка бьётся в груди». Важно зафиксировать эту аритмию на электрокардиограмме. Но, к сожалению, аритмия может быть короткой по продолжительности, и ее не всегда успевают зарегистрировать.

- И как же ее поймать?

- Для таких ситуаций придумали портативный ЭКГ-аппарат. Есть различные модели, у нас в клинике используется «Кардиоджет». Мы даем пациентам этот аппарат с собой, чтобы в случае начала приступа, они могли приложить его к грудной клетке. Аппарат снимает ЭКГ, передает мне на компьютер, и я сразу вижу кардиограмму. Это эффективнее, чем обычный суточный монитор ЭКГ, т. к. не факт, что в день ношения монитора случится приступ сердцебиения, он может произойти на следующий день. И в практике так чаще всего и случается: пациент приходит и говорит, что как только снял монитор, тут же сердцебиение началось.

Был случай в практике, когда пациент в течение двух лет обращался с жалобами на приступы сердцебиений, поставил кучу мониторов, и ни на одном не была зафиксирована аритмия. Мы обсудили его ситуацию, решили поставить «Кардиоджет», и в эту же ночь у него случился приступ. ЭКГ показало трепетание предсердий, больной был направлен к аритмологу, и ему проведено необходимое лечение. В настоящий момент пациента ничего не беспокоит, он чувствует себя хорошо, приступов аритмии нет.

Очень важно вовремя зафиксировать аритмию, потому что мерцательная аритмия может провоцировать развитие инсульта, что является жизненно опасным состоянием.

- Что такое предынфарктное состояние?

- Достаточно сложно правильно поставить такой диагноз, как предынфарктное состояние. Мы ставим его на основании жалоб пациента. Самая типичная - жжение в груди при ходьбе, во время движения, которое проходит, когда пациент останавливается. Длится подобное состояние две-три минуты. Если такие приступы начались меньше месяца назад, мы называем такое состояние нестабильной стенокардией. Из названия становится понятно, что ситуация непредсказуемая и может случиться инфаркт миокарда, поэтому мы отправляем пациентов по скорой помощи на коронароангиографию. Это рентгеноконтрастный метод исследования, который является наиболее точным и достоверным способом диагностики ишемической болезни сердца (ИБС), позволяя точно определить характер, место и степень сужения коронарной артерии.

- Если пациент обращается с болями в груди, какие исследования ему проводят?

- Если пациент обращается на прием во время приступа болей в сердце, то я делаю электрокардиограмму, эхокардиографию, направляю сдать анализ крови, чтобы исключить текущий инфаркт миокарда.

ЭКГ помогает оценить состояние сердечной мышцы, фиксирует сердечный ритм, частоту сердцебиения. Эхокардиография (УЗИ сердца) позволяет диагностировать органические пороки сердца, аномалии клапанов, кардиомиопатии, нарушения сократительной способности миокарда, заболевания крупных сосудов, отходящих от сердца (аорты, легочного ствола).

Если я не вижу ничего острого на ЭКГ и на ЭХО-КГ, то отправляю пациента на нагрузочный тест - стресс-эхокардиографию. Пациент приходит на исследование, обязательно приняв все свои регулярные препараты, если таковые есть. Например, если пациент страдает повышенным давлением, то мы проводим тест, только если давление в норме. Если артериальное давление выше 160, мы, естественно, его на пробу не берем - это опасно, так как давление поднимется еще выше во время физической нагрузки, и могут произойти осложнения.

Стресс- эхокардиография оценивает работу сердца в период физической нагрузки на велоэргометре. Велоэргометр - разновидность электронного велотренажера с точной настройкой измерений нагрузки и других параметров исследования. Занятие на велоэргометре приводит к увеличению частоты сокращений сердечной мышцы. Если есть отличия до и после нагрузки - это означает, что есть ишемические изменения, сердце хуже работает после нагрузки, значит, ему не хватает кислорода, и, вероятно, имеется значимая атеросклеротическая бляшка.

- Статистика свидетельствует, что инфаркт помолодел.

- Да. Если раньше инфаркт чаще настигал людей в возрасте 50-60 лет, то сейчас 40-летние больные даже не удивляют, если честно. Тому много причин. Например, высокий уровень хронического стресса, мужчины, кстати, чаще ему подвержены. Возможно, потому, что у нас в социуме принято, что мужчины должны держать всё в себе, а ведь стрессу надо найти выход. Кроме того, сохраняется высокий процент курящих. Молодые хуже переносят инфаркт миокарда, так как у них не успевают сформироваться коллатерали (обходные пути кровотока), а у пожилых заболевание развивается дольше, и дополнительные сосуды успевают сформироваться, что помогает сохранить кровоснабжение сердца, даже если какая-то артерия перестала работать.

- Нужно ли здоровому человеку, хорошо себя чувствующему, обращаться к кардиологу?

- Я бы посоветовала в целях профилактики мужчинам в возрасте 40+ делать нагрузочный тест, раз в год. Это информативно: можно оценить уровень артериального давления на пике нагрузки, нарушения ритма, сократимость сердца.

- Зависит ли давление от погоды? Она у нас щедра на сюрпризы…

- У пациентов с гипертонической болезнью – да, но на фоне хорошо подобранной терапии эти изменения могут быть минимальны.

- Что вы посоветуете людям, идущим на прием кардиолога?

- Взять с собой все предыдущие заключения ЭКГ, ЭХО-КГ, анализы крови, медицинские выписки прошлых госпитализаций. Заранее напишите список лекарств, которые вы принимаете, и их дозировку.

- Спасибо большое за беседу!

Беседовала Елизавета Бобылёва