О новых знаках и самокатах

Средства индивидуальной мобильности – СИМ – получили официальный статус

Средство индивидуальной мобильности – это транспортное средство, имеющее одно или несколько колес и предназначенное для индивидуального передвижения человека посредством использования двигателя. К таким средствам относятся электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и другие аналогичные средства.

Раньше водители средств индивидуальной мобильности условно считались пешеходами и, соответственно, подчинялись правилам движения как пешеходы. Новое постановление вводит ряд правил, который применим именно к СИМ.

В частности, указывается, что велосипедисты и лица, управляющие средствами индивидуальной мобильности, старше 14 лет должны двигаться по велосипедной или велопешеходной дорожке, по проезжей части велосипедной зоны или по полосе для велосипедистов.

Движение в пешеходной зоне тоже возможно, но лишь в том случае, если СИМ не превышает 35 кг, а также соблюдаются следующие условия:

- отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для велосипедистов, либо нет возможности двигаться по ним;

- лицо, использующее для передвижения средство индивидуальной мобильности, сопровождает ребенка в возрасте до 14 лет на велосипеде или СИМ.

Если же речь идет о детях и подростках, есть другие уточнения. Так, дети от 7 до 14 лет могут передвигаться на любых СИМ только по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон. До 7 лет ребенок может передвигаться только в сопровождении взрослого (в этом случае ему разрешено самому ехать не по дороге).

Если перечисленные выше условия не соблюдаются, ездить по тротуарам, предназначенным только для пешеходов, уже нельзя. Эта мера должна предотвратить несчастные случаи с участием пешеходов и, например, водителей электросамокатов.

В некоторых случаях взрослым можно двигаться и по обочине, и правому краю проезжей части: если отсутствуют велосипедная и вело-пешеходная дорожка, полоса для велосипедистов, тротуар, пешеходная дорожка или нет возможности двигаться по ним.

Исключение справедливо и для тех дорог, на которых скорость движения ограничена 60 км/ч, и разрешено движение велосипедов. При этом обгонять других ездоков нельзя. Двигаться на СИМ в любом случае можно не быстрее, чем со скоростью 25 км/ч. И на чем бы ни ехал – на самокате или моноколесе – приоритет будет у пешеходов.

При переходе проезжей части по регулируемому пешеходному переходу тоже есть свои особенности. Если сигнал светофора выполнен в виде силуэта пешехода, то его действие распространяется только на пешеходов. Если сигнал светофора выполнен в виде велосипеда, то его действие распространяется на велосипедистов и водителей мопедов, движущихся по велосипедной полосе. Соответственно, в зависимости от этого управляющие СИМ подчиняются либо тем же правилам, что и пешеходы (в данном случае), либо только сигналам, которые подаются для транспортных средств.

- Поскольку средства индивидуальной мобильности не относятся к механическим транспортным средствам, на них не распространяются требования, например, о государственной регистрации или необходимости получения права на управление ими. В то же время любое лицо, передвигающееся на СИМ, обязано соблюдать требования правил дорожного движения – в противном случае гражданин может быть привлечен к соответствующей административной ответственности. Речь, прежде всего, идет о статьях 12.29 и 12.30 КоАП РФ. В частности, минимальное наказание, предусмотренное частью 1 статьи 12.29 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения пешеходом или иным лицом) – предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей, – отметил Алексей Александров.

Кто главнее?

Движение по кругу традиционно вызывает множество вопросов у автомобилистов. Изменения призваны упростить и отрегулировать сложные ситуации.

Главный – у кого знак «Главная дорога». До вступления изменений в силу любой водитель, въезжавший на перекресток, обозначенный знаком «Круговое движение», должен был уступить дорогу тому, кто двигался по кругу.

- Теперь сделана поправка: правило применяется, если водитель въезжает на перекресток не с главной дороги, – уточнил Алексей Вадимович. – В правила добавили следующее пояснение: водитель, въезжающий на перекресток по дороге, не являющейся главной, должен уступить дорогу тем, кто движется по кругу. Если же при въезде на перекресток с круговым движением стоит знак «Главная дорога» или «Направление главной дороги», то водитель, который въезжает на перекресток, будет иметь преимущество, а тот, кто едет по кругу, должен будет ему уступить.

Недопонимание устраняется путем установки правильных знаков, либо же прямо на перекрестке с круговым движением устанавливается светофор.

Синим – платно, белым – даром

Зоны платной и бесплатной парковки разделяются синими и белыми линиями. Зоны платной стоянки будут официально обозначать синими линиями, а бесплатной — белыми. Предполагается, что так водителям будет проще принимать решение о месте стоянки. Такая разметка давно работает в ряде европейских стран. Правда, скорее всего, без дублирующих дорожных знаков не обойтись: разглядеть зимой, какого цвета на дороге разметка и есть ли она вообще, может быть весьма проблематично.

Опасный «островок безопасности»

Иногда водители, которые заблудились в пути, заезжают на хорошо знакомые всем «островки безопасности». Там они проверяют навигатор и решают, как ехать дальше. А некоторые даже оставляют там машины на короткое время, как на парковке. С марта 2023 года это запрещено правилами.

- В правилах дорожного движения в дополнение к понятию «островок безопасности» появился «островок направляющий» – элемент обустройства автомобильной дороги, расположенный на одном уровне с проезжей частью либо приподнятый над ней и обеспечивающий благоприятные условия разделения и слияния транспортных потоков, – пояснил Алексей Александров. – За заезд на такие островки водителей будут штрафовать на 500 рублей по части 1 статьи 12.19 КоАП «Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств».

Однако заезжать и останавливаться на таких островках по-прежнему можно в случае вынужденной остановки или крайней необходимости: если остановка в другом месте создаст большую угрозу. Например, после ДТП.

Новые знаки

Временными дорожными знаками теперь считаются не только знаки на желтом фоне, но и установленные просто на переносных опорах. При этом не только желтые, но и белые. Водителям следует быть еще внимательнее, так как дорожные камеры стали все чаще настраивать на временные ограничения скорости – например, во время ремонта.

Также в изменениях утверждены дорожные знаки, которые обозначают зарядку для электромобилей. Заработал знак, запрещающий движение автобусов, но его действие не распространяется на автобусы, следующие по маршрутам общественного транспорта, и школьные.

Обновились знаки платной парковки: к традиционной букве «P» добавилось изображение монет. А на знаке, обозначающем парковку для инвалидов, рядом с буквой «P» появился значок, изображающий инвалида-колясочника. Таким образом, вместо двух знаков, можно будет использовать один.

Формальным изменением в ПДД стало упоминание о новой световой секции для светофоров в виде стрелки и силуэта пешехода с мигающим сигналом бело-лунного цвета, расположенной справа под светофором. Такая секция информирует водителя о том, что на пешеходном переходе, куда он поворачивает, пешеходам «зеленый». Следовательно, проезжать можно только после того, как пройдут люди. Такие светофоры уже можно встретить в Москве и области и в других городах России – до того, как они появились в правилах, их ставили в качестве эксперимента.

Кроме того, появились обозначения для знаков, касающиеся средств индивидуальной мобильности: «движение на СИМ запрещено» и человечек на самокате – этот знак будет использоваться в тех случаях, когда дорожный знак касается СИМ.

Знак «Инвалид» на автомобиле теперь можно размещать только в том случае, если автомобиль находится в федеральном реестре. Этот федеральный реестр содержит данные на все транспортные средства, которые зарегистрированы на инвалидов, управляются ими или используются для их транспортировки. То есть, это должна быть машина, которая зарегистрирована на человека с подтвержденной инвалидностью.

Полный список изменений содержится в Постановлении от 6 октября 2022 года № 1769 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации». Изменения вносятся в разные документы, и в ПДД, и в КоАП, но все они так или иначе касаются пешеходов.

Екатерина Дзюба

Фото Владимира Павлова