Бизнесмены Ленобласти могут принять участие в конкурсе перспективных российских брендов

Цель конкурса – поддержать развитие перспективных российских брендов в каждом регионе страны. Конкурс проводится в рамках форума «Сильные идеи для нового времени», организованного АСИ и Фондом Росконгресс. На заседании наблюдательного совета Агентства в феврале этого года президент России Владимир Путин призвал выстроить систему отбора и продвижения перспективных отечественных брендов. Глава государства тогда отмечал, что это поможет российским компаниям увеличить объемы производства и сбыта продукции, а также выйти на федеральный уровень.

«Участие компаний из Ленинградской области в федеральном конкурсе является важным шагом на пути к продвижению местных брендов на рынке. Такие мероприятия дают возможность продемонстрировать конкурентные преимущества и отличительные черты местных компаний, а также повышает узнаваемость среди потребителей. С 2016 года мы выдаем сертификат «Сделано в Ленинградской области» лучшим товаропроизводителям региона и это тот знак качества, который дает преимущества при рассмотрении документов от предприятий для участия в различных конкурсах», - подчеркнул заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитата экономического развития Дмитрий Ялов.

Заявки на участие в конкурсе принимаются на крауд-платформе идея.росконгресс.рф.

Участниками конкурса могут стать предприниматели – представители малого и среднего бизнеса, – чьи компании демонстрируют устойчивые темпы роста и высокую степень локализации производства, а также те, чьи товары уже высоко оценены потребителями.

От каждого региона РФ будут выбраны до пяти брендов-победителей. Авторы лучших инициатив будут приглашены на финальный отбор в Москву и получат поддержку разных институтов развития и партнеров форума «Сильные идеи для нового времени». По результатам отбора будут определены пять федеральных победителей. Лучшие бренды смогут продвинуть свои товары в медиапространстве, в торговых сетях и на маркетплейсах.