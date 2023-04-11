Всероссийский субботник — 22 апреля

«22 апреля ждем жителей в парках и скверах, во дворах и на набережных, на памятных местах и мемориалах. Среди прочих предстоит привести в порядок территории, которые ленинградцы выбрали для благоустройства: и те, где работы уже прошли, и те, где работы предстоит провести в этом и следующем году», — отметил председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Александр Тимков.

Инвентарь для субботника подготовят местные администрации и управляющие компании, а вывоз мусора организует комитет по обращению с отходами. Также на субботнике с помощью волонтеров можно будет выбрать дизайн-проекты благоустройства в 29 населенных пунктах Ленобласти с населением более 10 тысяч человек. Работы по их благоустройству пройдут по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Всего в Ленинградской области в месячник субботников, который стартовал 10 апреля, запланировано провести 2 273 субботника на 729 мемориалах и 1544 набережных, парках, общественных территориях.