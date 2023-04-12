Создавая комфортную среду

Выбор за вами

— Скоро стартует второй этап голосования за благо­устройство общественных пространств в Ленинградской области. Как это работает?

— В основе программы «Формирование комфортной городской среды» лежит рейтинговое голосование. На первом этапе жители всех муниципальных образований голосуют за территорию, которую они хотели бы благоустроить в следующем году, а также выбирают её функциональное наполнение.

Следующий этап — федеральное рейтинговое голосование. Оно пройдёт совсем скоро: с 16 апреля по 31 мая. Здесь жители могут детально ознакомиться с дизайн-проектами благоустройства на выбранные ранее территории и проголосовать за один из них.

Во втором этапе участвуют 29 населённых пунктов из Ленобласти с населением от 10 тысяч человек. По каждой территории будут представлены два дизайн-проекта. Чтобы принять участие в голосовании, нужно зай­ти на портал gorodsreda.ru через «Гос­услуги» и выбрать тот проект, который вам более интересен. На основании этого выбора будут сформированы заявки для включения в федеральную программу. Если местная администрация правильно подготовит документы, а проект будет соответствовать всем требованиям и критериям, — ​его включат в программу, выделят средства, и уже через год территорию благоустроят.

— Буквально на днях в нашем регионе завершилась серия проектировочных сессий от Центра компетенций Ленинградской области. Чему посвящены эти мероприятия?

— Практически все дизайн-проекты создаются с активным привлечением жителей. Раньше, до создания Центра, в основном для этого проводились опросы и общественные обсуждения. Но таких шагов недостаточно.

Есть такая практика, как «соучаствующее проектирование». Когда специалисты, представители власти и жители сообща разрабатывают проект благоустройства территории. Лучше всего о том, что на местности нужно создать, что исправить, а что — ​сохранить, расскажут люди, которые каждый день пользуются этой территорией.

Поэтому накануне федерального голосования мы совместно с архитекторами посетили населённые пункты, участвующие в федеральном этапе голосования, чтобы местные жители могли принять участие в создании дизайн-проектов, отвечающих их запросам.

— Такое голосование проводится в Ленобласти уже третий год. Как вы оцениваете активность наших людей?

— В том же региональном этапе в 2021 году у нас участвовали около 32 тысяч человек из 113 поселений. В 2022-м голосовали уже 76 тысяч жителей из 120 населённых пунктов. В этом году цифра по поселениям выросла до 131, а на голосование откликнулось 86 тысяч человек. Стабильно растёт и число голосующих на федеральном этапе — ​в прошлом году в нём участвовало свыше 112 тысяч жителей.

Интересное наблюдение: если взглянуть, ​какие районы голосуют активнее всего, то увидим, что каждый год картина меняется. В этом году активнее других были жители Бокситогорского, Волховского и Тихвинского районов. А в прошлом лидировали Всеволожский, Гатчинский и Кировский. Возможно, это связанно с тем, что жители видят те пространства, которые уже созданы, и понимают, что их участие реально влияет на то, что будет сделано.





Зона комфорта

— А за какие локации в основном голосуют люди?

— В первую очередь — ​за набережные, центральные площади, скверы, площадки перед Домами культуры. Обычно это те места, где люди проводят много свободного времени: гуляют, отдыхают с близкими.

В этом и есть основная цель программы — ​создание полноценных общественных пространств, которые подходили бы для разных групп населения. Чтобы у них был в распоряжении не только сценарий «походить-посидеть-посмотреть», но и что-то дополнительное. Развлечения, здоровый образ жизни, просвещение…

— Чем же хотят наполнить эти места ленинградцы?

— Когда мы только начинали, уже наблюдался запрос на детскую инфраструктуру, спортивное оборудование, те же лыжероллерные трассы — ​людям интересен активный отдых. Конечно, существуют и стандартные требования. Например, очень востребованы беседки и навесы: в нашем климате большую часть года идёт снег или дождь, людям важно где-то укрываться.

Самый высокий запрос у ленинградцев — ​на озеленение. Казалось бы, у нас и так очень «зелёный» регион. Но озеленение бывает разным. У кого-то запрос на лиственные породы, под сенью которых можно проводить время летом, а кто-то хочет видеть больше цветов — ​то, что привносит красоту в окружающее пространство.

— Какова роль Центра компетенций ЛО в этом процессе?

— Центры компетенций созданы во всех регионах по инициативе Минстроя РФ. Задача таких центров — ​помогать муниципалитетам эффективно реализовывать программу «Формирование комфортной городской среды». Подтягивать ресурсы и тех специалистов, которые не всегда есть в небольших городах и поселениях. А вместе с тем — ​проводить обучение, привлекать жителей к проектированию и развитию своих поселений.

В случае с голосованием мы также помогаем муниципальным властям в формировании проектов, их загрузке на федеральную платформу, выступаем одновременно в роли наставников и помощников.





Важно быть активными

— С какими сложностями сталкиваетесь на этапе реализации проектов?

— Результат всегда зависит от уровня проекта. Важна не только хорошая концепция, но прежде всего рабочая документация. В ней должны учитываться как пожелания жителей, так и особенности местности, расположение сетей, подеревный план территории, охранные зоны и зоны безопасности объектов, имеющийся на реализацию бюджет. Многое зависит от квалификации подрядчика — ​без грамотного исполнителя даже с отличным проектом могут возникнуть сложности.

На практике мы сталкиваемся с разными ситуациями. Например, в ходе работ грунты повели себя непредсказуемо. Или вылезла ошибка в проекте, которую надо срочно решить в рамках авторского надзора. Те же цены на материалы находятся в постоянной турбулентности. В такой ситуации важно не бояться, а принимать оперативные решения. Ведь главная цель — ​сохранить проект, пусть даже и с какими-то корректировками.

— На что в этой ситуации могут повлиять сами жители?

— Главное — ​это активность. Даже в плане участия в онлайн-голосовании. Город — ​сложная экосистема, на его развитие всегда требуются дополнительные средства. Чтобы успешно привлекать эти дополнительные бюджеты, важна как слаженная работа сотрудников администрации, так и активная включенность в процесс со стороны населения. Это важный критерий для большинства федеральных программ и грантов.

— Благодаря вашей работе в регионе появились сотни новых объектов. Как сделать так, чтобы они гармонично вписались в облик наших городов?

— При разработке проектов учитывается окружающая застройка и среда, подбираются соответствующие элементы наполнения. Для поселений со сложившейся исторической средой мы применяем два подхода. Первый — ​формирование пространства в стиле выбранной эпохи. Второй подход предполагает использование нейтральных элементов городской среды, которые выступают фоном для подлинных исторически ценных объектов.

Важно отделять идентичность территории от тематического оформления. Их часто путают. Идентичность можно подчеркнуть через формы, цвет, материалы, уникальные элементы, интеграцию символов места в современные объекты городской среды. Мы не говорим про брендирование всего и вся: обилие логотипов, гербов и других символов поселения не является способом создания идентичности.

При этом зачастую на первое место выходит именно функциональность объекта. Как показывает практика, при выборе между функциональностью и идентичностью, жители отдают предпочтение первой.





Алексей Астапчик