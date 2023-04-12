Волонтеры благоустройства помогут ленинградцам

Уже 228 волонтеров, подавших заявку на платформе dobro.ru, прошли обучение и готовы помогать ленинградцам. Они будут рассказывать о представленных в 2023 году проектах, также через приложение волонтеров можно будет поддержать понравившийся проект. Всего подана 361 заявка — прием продолжается до конца весны по ссылке https://dobro.ru/event/10333838. Главный волонтерский штаб Ленинградской области сформирован на базе Ресурсного добровольческого центра.

«Ленинградская область представит на голосовании 58 проектов в 29 населенных пунктах с населением более 10 тысяч жителей. Исполняем поручение президента России Владимира Путина по максимальному привлечению жителей к вопросам благоустройства по нацпроекту. Ленинградцы онлайн выбрали парки и скверы, бульвары и аллеи, набережные и спортивные пространства, которые хотят благоустроить. А в феврале-марте пришли на проектировочные сессии с Центром компетенций, комитетом по ЖКХ, местными администрациями и обсудили, что должно быть на выбранных территориях. В соответствии с их пожеланиями разработаны проекты. Спасибо большое нашим волонтерам, которые помогут жителям. Те проекты, которые поддержат ленинградцы, будут воплощены по нацпроекту «Жилье и городская среда» в 2024 году», — рассказал председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Александр Тимков.

В 2023 году по нацпроекту идет благоустройство 106 общественных территорий во всех районах региона: парков и аллей, бульваров и площадей, скверов и набережных, многофункциональных спортивных и детских пространств.