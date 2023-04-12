Железнодорожники напоминают о правилах транспортной безопасности!

Взрослым пешеходам железнодорожники напомнили о простых правилах личной безопасности на травмоопасных объектах - таких, как платформа, переезд, переход.

При общении с подростками отдельно остановились на последствиях опасного увлечения зацепингом и вручили каждому информационные листовки с правилами поведения на объектах железнодорожного транспорта.

Водителям же железнодорожники раздали памятку о правилах проезда автотранспортных средств на железнодорожных переездах.

О важности быть бдительными и строго соблюдать требования сигналов и дорожных знаков на подходах к железнодорожным переездам в рамках проведённого рейда участникам дорожного движения рассказал главный инженер Санкт-Петербург-Витебской дистанции пути ОЖД Олег Третьяков:

«Напоминаем о персональной ответственности каждого участника дорожного движения, особенно человека, управляющего транспортным средством. Призываем водителей и пешеходов быть предельно внимательными на территории железной дороги, не отвлекаться на электронные гаджеты и проявлять максимальную бдительность. Берегите свою жизнь и жизни окружающих!».

По оперативной информации, с начала 2023 года в Гатчинском районе уже произошло дорожно-транспортное происшествие на перегоне Сиверская – Строганово.

Основная причина всех допущенных ДТП на железнодорожных переездах – нарушение водителем автомобиля Правил дорожного движения, а именно попытка пересечь железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора при исправно действующей звуковой сигнализации перед приближающимся поездом.