Выбор читателей городской и сельской библиотек: есть ли отличия?

Ходят, и притом очень активно: настолько, что можно отследить определённые тенденции. «Гатчинская правда» узнала, какие книги предпочитают сегодня читатели городской и сельской библиотек. О том, есть ли различия в выборе и почему так происходит, читайте в нашем материале.

Для сравнения мы взяли одну из наиболее популярных библиотек города - Гатчинскую «Купринку» и библиотеку деревни Большие Колпаны. Книжные предпочтения детей не фиксировали: интересовались читателями старше 14 лет.

Итак, для начала заглянем в «Купринку». Книжный фонд состоит из нескольких отраслевых отделов, и, соответственно, предпочтения в выборе книг различаются от отдела к отделу. Например, в отдел литературы по искусству люди чаще всего приходят за биографиями деятелей кино, а отдел литературы на иностранных языках пользуется популярностью среди билингвов.

Основной поток посетителей приходится на самый крупный и разнообразный отдел библиотеки – художественной, детской и научно-популярной литературы. Именно здесь фиксируются основные тенденции в выборе книг, о которых нам рассказала заведующая отделом Юлия Попова.

- Прежде всего, остаются востребованными сентиментальные любовные романы и семейные саги. Выбирают такие книги, конечно, женщины - для них это как бы другой, сказочный мир. Это истории с хорошей концовкой, которые помогают отвлечься от трудностей жизни. Читают Наталью Нестерову, Ирину Муравьёву, книги Екатерины Вильмонт вообще уже просто «затёрли». Анну Берсеневу читают. Ну, молодёжь, конечно, такое не берёт… А вот мужчины предпочитают полочку с военными детективами, иногда берут зарубежные исторические романы.

Во многом на сегодняшний выбор книг повлияла и внешняя политическая обстановка. Она возродила и усилила интерес к истории, и, соответственно, к исторической и общественно-политической литературе. Неслучайно сегодня, как и в прошлом году, остаются востребованными периодические издания исторического характера: журналы «Дилетант», «Загадки истории», «Родина».

Стабильно популярны среди читателей и детективы, а также триллеры. Среди них, например, так называемые «интеллектуальные триллеры» Константина Образцова и «Смертная чаша весов» Энн Перри; по записям на формулярах (библиотечных карточках) видно, как часто их берут.

Кроме того, большой интерес у читателей вызывают новинки, а также книги с тематических выставок. Из последнего – выставка «Трагедия гуманиста», посвящённая 155-летию Максима Горького: были представлены книги его и книги о нём. Не прошла незамеченной и выставка интеллектуальной прозы Петра Вайля, Александра Генниса, Михаила Веллера, Бориса Носика, Михаила Германа и Дмитрия Каралиса. Некоторые книги становятся востребованными после выхода одноимённой экранизации (например, «Дюна») - правда, они так же быстро теряют популярность.

Что же касается нашей классической художественной литературы, то она, как и прежде, обычно пользуется спросом тогда, когда её задали прочитать в школе или в университете. Однако здесь Юлия Попова добавляет: за последнее время молодёжь часто брала зарубежную классику - прежде всего, «1984» Оруэлла и «Триумфальную арку» Ремарка. А вот Рэя Брэдбери берут всегда, и в особенности – «Вино из одуванчиков».

Наряду с классикой в библиотеке расположилась и самая современная литература: недавно библиотека закупила японские графические романы, или, попросту говоря, мангу. Она также пользуется популярностью среди молодёжи, как и сама по себе японская культура. То же можно сказать и про фантастику, имеющую прямое отношение к компьютерным играм.

Молодёжь активно интересуется и книгами по психологии и личностному росту, правда, заказывает чаще всего такую литературу онлайн. Дело в том, что с 2016 года для читателей «Купринки» доступен онлайн-проект «Библиотека ЛитРес» - читатели могут бесплатно пользоваться электронными и аудиокнигами на этом портале.

За работу «ЛитРеса» отвечает уже другой отдел библиотеки - правовой информации и образовательных ресурсов. Здесь нам рассказали, что за 2022 год электронную библиотеку «ЛитРес» посетили более 57 тысяч раз - это на 3,5 тысячи посещений больше, чем в 2021. В «ЛитРес» люди обычно «приходят» за литературными новинками: здесь можно получить к ним доступ раньше и быстрее, чем в реальной библиотеке. Что интересно, в 2022 году электронной библиотекой чаще всего пользовались люди старше 31 года (около 70% от общего числа посещений), а не молодёжь. Тем не менее, большинство читателей всё же приходят в библиотеку лично: число офлайн-посещений за 2022 год в несколько раз больше онлайна.

Говоря о центральной библиотеке города, нельзя не упомянуть и об её филиалах. Предпочтения в выборе книг здесь, на самом деле, не сильно отличаются от того, что мы увидели в «Купринке». Основные тенденции в чтении у жителей различных микрорайонов города сохраняются, различается лишь тот выбор книг, которая библиотека может предоставить. Но очень многое зависит также и от целевой аудитории.

Так, библиотека «ЧУДО» (библиотека-филиал №2, расположенная на улице Коли Подрядчикова в Гатчине) предназначена для семейного чтения. Здесь для детей и взрослых проводят большое количество массовых мероприятий по различным отраслям знания: экологии, истории, культуре. Составляются различные подборки: «Уютные книги», «Книги для отдыха». Более того, в группе библиотеки в ВКонтакте планируется 2 раза в месяц проводить акцию «Порекомендуй книгу» - поделиться понравившейся книгой смогут не только библиотекари, но и читатели.

По словам заведующей филиалом №2 Ирины Петровой, тенденции в чтении здесь всё те же, что и библиотеке Куприна. Читают детективы, «дамские романы», проявляют интерес к современным российским авторам: Евгению Водолазкину, Роману Сенчину, Сергею Шаргунову. Женщины любят Галину Щербакову, исторические романы Елены Чижовой, а мужчины склонны к приключенческой литературе. На периодические издания подписка в этом году, к сожалению, очень сократилась из-за нехватки денежных средств. Тем не менее, работа в библиотеке активно ведётся, и Ирина Петрова с гордостью говорит:

- Библиотека не то что потихоньку работает - у нас работа кипит. К тому же фонд у нас очень хороший. Все читатели довольны, и часто даже из «Купринки» приходят сюда, к нам, за книгами - за тем, чего нет там.

Кругозор сельских читателей очень широк

Большеколпанская библиотека расположена в здании Большеколпанского Дома культуры; она, по сути, является его отделом. Читателей здесь, естественно, не так много, как в городе - всего около 500 человек, однако многие из них являются постоянными посетителями библиотеки. Это пенсионеры, а также дети, посещающие различные секции в ДК, и их родители. Каждый год библиотека проводит перерегистрацию читателей, и за первые 3 месяца 2023 года перерегистрировалось уже больше половины.

Какие же книги берут эти читатели? Прежде всего, работники библиотеки отмечают, что за последние месяцы у людей сильно возрос интерес к истории. Читают исторические романы, исторические детективы, книги об истории России и Ленинградской области. При этом, по словам заведующей отделом библиотеки в Большеколпанском ДК Ирины Осыко, наибольшей популярностью сейчас пользуется литература советского периода:

- Не сказать, что люди охладели к иностранной литературе, но русскую советскую литературу берут очень активно. Читают наших советских классиков: Астафьева, Аксёнова.

Историческая литература сместила с первых полок любовные романы. Особенно интерес к историческим книгам возникает тогда, когда в Большеколпанском поселении проходят тематические мероприятия. Например, после мероприятий, посвящённых войне в Афганистане, люди стали приходить в библиотеку за литературой по этой теме. Неудивительно, почему сейчас пользуется популярностью и книга «Остров Крым» Аксёнова.

Мужская часть населения чаще всего берёт военную литературу: Александра Тамоникова, Евгения Шишкина, Геннадия Сорокина. И мужчины, и женщины с удовольствием читают литературу с политическим уклоном, детективы, биографии выдающихся личностей (чаще всего актёров).

Любят книги гатчинских краеведов, Андрея Бурлакова и Александра Сёмочкина, любят поэтов «Сиверского братства».

Книги некоторых авторов вообще просто переходят из рук в руки: так, с нетерпением ждут Анну Берсеневу, Марию Воронову, Екатерину Островскую, Ирину Богданову, Николая Свечина, Чарльза Мартина. Нередко вспоминают о некогда забытой трилогии «Сказания о людях тайги» Алексея Черкасова и увлекаются современными сагами по типу «Жребий праведных грешниц» Натальи Нестеровой.

Что же касается молодёжи, то это, к сожалению, самая немногочисленная категория читателей.

Ирина Осыко подчёркивает: кругозор сельских читателей очень широк.

- Надо сказать, что уровень знаний сельского жителя не уступает городскому. Наши читатели берут самую разную литературу. И, на удивление, больше читают в бумажном варианте. Я работаю здесь 6-й год, и отметила, что за эти годы люди стали больше читать бумажную книгу, а не электронную. Меня это, конечно, очень радует.

Бумажная книга не умирает

О том, почему бумажные книги до сих пор не потеряли свою популярность, ещё в 2021 году рассуждала известный литературный критик Галина Юзефович. На своём канале в «Яндекс.Дзен» она выпустила статью под названием «Почему бумажная книга не умирает (и скорее всего не умрёт)». В ней говорилось, что молодёжь «в отношении чтения книг проявляет едва ли не большую консервативность, чем люди постарше». Происходит это потому, что бумажная книга способствует более спокойному и вдумчивому чтению, ограждая человека от информационного шума. В современном мире, где на нас ежедневно сваливается бесконечный поток нужной и не очень информации, не так много способов себя от него отгородить. В этом смысле бумажная книга легко может помочь ненадолго изолироваться от внешнего мира и просто отдохнуть.

Это ценят и городские жители, и сельские. Люди берут самую разную литературу, но общим трендом в 2022-2023 году является повышение интереса к истории - истории своей страны и родного края. Именно в прошлом люди стараются найти ответы к загадкам настоящего и будущего. Это особенно важно для тех, кто чувствует острую неопределённость в дне грядущем» и ищет правды.

Другим трендом, преимущественно среди молодёжи, можно назвать увлечение книгами по психологии. Таким образом молодёжь стремится «найти себя», понять себя и достичь успеха в любимом деле.

В целом, и городские, и сельские библиотеки привлекают читателей разных возрастов, и многие из них активно принимают участие в жизни библиотек. Многочисленные массовые мероприятия, тематические выставки, творческие встречи, использование электронных ресурсов говорят о выходе библиотек на кросс-платформенный уровень. И это позитивная тенденция: даже если в библиотеку сейчас, как говорят, «уже никто не ходит», это не значит, что никто не читает книг. Форма меняется - суть остаётся.

Мария Ибадова