За скопившийся мусор придётся ответить

Установлено, что четырьмя подрядными организациями ООО «Ресурс АТЭ», ООО «Спецтранс 47», АО «Автопарк №6 «Спецтранс», ООО «ПКФ «Петро-Васт», осуществляющими на территории субъекта услуги по сбору и транспортированию на полигоны отходов, в нарушение требований законодательства длительное время не производился вывоз твердых коммунальных отходов с контейнерных площадок во Всеволожском, Гатчинском, Выборгском и Кировском районах.

В целях устранения выявленных нарушений и восстановления прав граждан на благоприятную окружающую среду природоохранным прокурором в адрес руководителей указанных организаций внесены представления, возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 6.35 КоАП РФ.

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования нарушения закона устранены, отходы вывезены. 8 должностных лиц, допустивших нарушения, привлечены к дисциплинарной ответственности, 4 должностных лица – к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 120 тысяч рублей.