Гатчинский «Юлдаш» отметил Курбан-байрам

Праздник собрал более ста человек. Председатель общества «Юлдаш» Ильяс Норов доложил о проделанной работе – общественной, благотворительной, просветительской, волонтерской, а также о задачах, которые ставит время.

Курбан-байрам - время добрых слов, семейных встреч и искренних пожеланий. Почетными гостями были председатель Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Ленинградской области Артур Хаджи Мухитдинов, Почетный гражданин города Тосно, председатель татарского общества «Изги Юйул» Иняят Кутуев, председатель совета старейшин Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Ленинградской области Шамиль Алюшев, председатель «Дома Алимова» Абдульбяр Алимов, депутат Гатчинского округа Игорь Королев.

Гости поздравили всех собравшихся с праздником Курбан-байрам, пожелали крепкого здоровья, успехов в работе общества. Игорь Королев передал поздравления от руководителей Гатчинского округа Виталия Филоненко и Людмилы Нещадим, пожелал мира и добра, благополучия и радости, чтобы рядом всегда были близкие люди, а каждый день наполнен светом.

По традиции праздник прошел в теплой атмосфере за столом с вкусными блюдами национальной кухни.