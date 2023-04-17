Ленобласть приглашает принять участие в Президентской программе подготовки управленцев

Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области принимает заявки на 2023/2024 учебный год для участия в одной из старейших образовательных программ ― Президентской программе подготовки управленческих кадров.

Чтобы попасть на подготовку, необходимо получить рекомендацию от организации, в которой работает специалист, и пройти конкурсный отбор в региональной комиссии. Заявки принимаются до 15 мая 2023 года.

2/3 стоимости обучения оплачивается за счет федерального и областного бюджетов, 1/3 стоимости оплачивается самим слушателем, либо организацией.

Повышать свой профессиональный уровень руководители могут в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете, Санкт-Петербургском государственном политехническом университете и в Санкт-Петербургском государственном университете.

После завершения подготовки в образовательных учреждениях участникам программы предоставляется возможность прохождения стажировки на профильных зарубежных предприятиях (в этом году запланированы стажировки в Китай, Египет, Казахстан).

Исследование аналитического центра при правительстве РФ показало, что при реализации проектов выпускников Президентской программы 60% организаций получило прибыль, а 40% сократило издержки.

В исследовании участвовали более 1,6 тыс. респондентов из 63 регионов России, проходивших подготовку по Президентской программе в 2019 – 2022 учебных годах. Практически каждый третий специалист полностью реализовал свой проект, который разрабатывал в процессе обучения. В ходе выполнения проектного задания 28% респондентов смогли привлечь инвестиции в свою организацию, в том числе 13% — на сумму свыше 10 млн рублей. Пятая часть респондентов (20%) отметила, что удалось создать новые рабочие места. Всего за три года в ходе реализации проектов респондентов было создано около 3,2 тыс. и рабочих мест.

По словам заместителя министра экономического развития РФ Татьяны Илюшниковой, за время действия программы обучение в разных регионах России прошли более 112 тыс. специалистов, почти 16,5 тыс. человек стажировались за рубежом. Выпускники программы создали более трех тысяч предприятий и свыше 85 тыс. новых рабочих мест.

Подробную информацию о правилах участия в Программе можно получить по телефону: 8(812)539-43-70

Президентская программа подготовки управленческих кадров реализуется с 1998 года. На сегодняшний день в ней принимают участие 62 региона России. В рамках программы руководители высшего и среднего звена, а также собственники бизнеса проходят обучение в ведущих российских университетах на условиях софинансирования из государственного бюджета. Зачисление слушателей происходит по результатам конкурсного отбора в рамках региональных квот.