Была у зайчика избушка лубяная, а у лисы – ледяная…

Как рассказала временно исполняющая обязанности начальника Гатчинского отделения Управления федеральной службы судебных приставов РФ Кристина Молчанова, в Гатчинском районе выселения – не редкость:

- По решению суда приставы выселяют тех, кто незаконно занимает жилплощадь – и квартиры, и частные дома. Обычно люди добровольно освобождают жилье после общения с приставами. До каких-то открытых конфликтов и силовых методов не доходит. За полгода было 53 выселения – в городе и районе.

- И куда деваются выселенные?

- Как правило, у всех есть другое жилье. Просто по каким-то своим соображениям люди не хотят в нем жить. Допустим, они работали на производстве и жили в служебной квартире. Потом уволились – квартиру надо освободить согласно договору, но граждане не хотят – им так удобнее, привычнее, выгоднее и т.д. Организация обращается в суд. Суд выносит решение о выселении, и в службу судебных приставов поступает исполнительный лист, после чего следует выселение. Судебным приставом-исполнителем проводится разъяснительная беседа с должником и должник, как правило, принимает решение о добровольном исполнении решения суда.

- Бывают нетривиальные случаи?

- Иногда поведение граждан необъяснимо. Выселяли семью Ф. – мать с двумя маленькими детьми. Им надлежало выехать из частного дома в Дружносельском поселении, который им выделила организация на время работы. Женщина с работы уволилась, отец ушел из семьи и заявил, что никакого отношения ко всему этому не имеет. А ведомственный дом, где жила семья, находился в аварийном состоянии и фактически был непригоден для нормальной жизни, тем более с детьми. Но мать детей категорически не хотела оттуда съезжать – не открывала приставам дверь, пряталась, проявляла агрессию. Ей дали время собрать самое необходимое, родственники пришли помогать. Кончилось тем, что детей забрала бабушка, и мать …ушла гулять, оставив в доме мебель и бытовую технику. Оказалось, что женщина неблагополучная, злоупотребляет спиртным. Она наотрез отказывалась освобождать этот ветхий дом и переезжать в родительский по соседству, но исполнить решение суда все-таки пришлось.

Была еще одна семья – супруги с тремя детьми, жившие в старом доме в Мариенбурге, которых выселяли по решению суда. Добровольно переезжать в свой собственный дом с нормальными бытовыми условиями – там же, в Мариенбурге, они почему-то отказывались.

Встречаются тяжелые случаи, когда приходится исполнять решение суда в отношении граждан, страдающих алкоголизмом. С этим контингентом трудно разговаривать, но, тем не менее, общий язык мы рано или поздно все-таки находим. Фактически, из выселенных за последние месяцы только две-три семьи были полностью адекватны: собрались и съехали. Остальных пришлось убеждать и проводить разъяснительную работу.

- Как быстро приставы начинают процесс выселения после вынесения решения суда?

- Как только взыскатель представляет в службу судебных приставов исполнительный документ, судебный пристав-исполнитель возбуждает исполнительное производство и предоставляет должнику срок для добровольного исполнения решения суда – пять дней с момента получения постановления о возбуждении исполнительного производства. В случае, если в этот срок должник отказывается исполнять решение суда, судебный пристав-исполнитель применяет меры процессуального характера в виде вынесения постановления о взыскании исполнительского сбора. В отношении физических лиц эта сумма составляет 5000 рублей.

В особых случаях должник может обратиться в суд за предоставлением отсрочки исполнения решения суда. У нас есть такой пример: выселению из частного дома подлежит семья – родители и ребенок, который в этом году оканчивает школу. Суд дал им возможность дожить в занимаемом доме до конца учебного года, чтобы ребенок мог благополучно сдать экзамены и получить аттестат. Поскольку дом, в который им надлежит переехать, находится в другом районе Ленинградской области. Если бы этой отсрочки не было, нам пришлось бы исполнять решение суда и выселять семью, невзирая ни на что.

- Почему их выселяют? Тоже ведомственное жилье?

- Нет, там совсем другой случай. Мать подала в суд на выселение своего сына с семьей – женой и дочерью. Дом, в котором они живут, принадлежит ей, и она хочет его продать. А сын, невестка и внучка не хотели добровольно освобождать помещение.

- Что делать приставам, если жильца нет на месте? Как его выселить, если он уехал, прячется, не открывает дверь?

- У нас был случай, когда гражданин не открывал приставам дверь, делая вид, что его нет дома. Сосед по лестничной клетке уверял, что мужчина уехал и уже месяца два как отсутствует, и ни местонахождения, ни номера телефона его никто не знает. Но наша сотрудница уловила фальшь в его словах и попросила соседа передать «исчезнувшему гражданину», что приходили приставы и ждут его к себе. Буквально на следующий день тот явился в службу судебных приставов – сосед с ним моментально связался и все передал. Мужчина решил не шутить с законом.

- Если все-таки людям совсем негде жить – они угрожают стать бомжами, выселение все равно происходит?

- Поставьте себя на место собственника: ваш дом неправомерно занимают какие-то граждане и не торопятся съезжать – что вы станете делать? А если еще это лица асоциального поведения, на которых жалуются соседи? И в вашей квартире периодически случается потоп или поджог? Мы должны исполнить решение суда в любом случае, независимо от наличия или отсутствия у граждан квартиры: приставы выселяют не «куда», а «откуда», и только тех, кто не имеет к жилью никакого отношения.

Беседовала Екатерина Дзюба