Аэрофлот предоставляет ветеранам бесплатные перелеты на рейсах «России»

Аэрофлот проводит традиционную акцию на рейсах «России», в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне ветеранам предоставляются бесплатные перелеты. Предложение действует на рейсы в период с 2 по 11 мая 2023 года по всей маршрутной сети в России и СНГ. Оформить льготный билет можно с 21 апреля по 11 мая 2023 года включительно.

Дополнительно все участники акции получат сертификат на второй бесплатный авиабилет в течение года. Перелет по сертификату можно осуществить с 12 июня 2023 года по 30 апреля 2024 года.

Бесплатный перелет в экономическом классе могут оформить ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, проживающие в РФ, СНГ, Балтии и Грузии или являющиеся гражданами этих государств. Героям Советского Союза и полным кавалерам ордена Славы, являющимся ветеранами и инвалидами Великой Отечественной войны, предоставляется перелет в классах Комфорт / Бизнес.

Традиционная майская акция Аэрофлота в честь Дня Победы — дань памяти подвигу народа нашей страны. Аэрофлот в 2001 году первым из российских авиаперевозчиков начал предоставлять ветеранам Великой Отечественной войны возможность бесплатного перелета на своих рейсах.

В период проведения акции участникам предоставляется возможность бесплатного перелета не только рейсами «России», но и Аэрофлота и авиакомпании «Аврора», выполняемыми под кодом SU, по всей действующей сети внутрироссийских маршрутов и в пункты СНГ.

Аэрофлот берет на себя оплату не только тарифов, но и всех такс и сборов. Каждый участник праздничной акции также может оформить бесплатную перевозку одного сопровождающего. Всем категориям пассажиров, участвующих в акции, будет предложено повышение в классе обслуживания на борту воздушного судна при наличии свободных мест по итогам регистрации на рейс в аэропорту.

Всем участникам акции при оформлении авиабилета будет предоставлен сертификат на бесплатный перелет в классе Эконом на два лица (для участника акции и сопровождающего) по маршруту «туда и обратно» рейсами «России», а также Аэрофлота и «Авроры», выполняемыми под кодом SU.

Получить информацию об условиях проведения акции можно на выделенной линии обслуживания ветеранов Великой Отечественной войны +7(495)663-63-94 (стоимость звонка согласно тарифу оператора связи), по круглосуточному телефону центра информации и бронирования 8(800)444-55-55 (бесплатно для звонков по России с городских и мобильных номеров телефонов).