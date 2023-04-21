Бесплатный проезд сопровождающим ветеранов — на майских праздниках
3-12 мая проезд на пригородных электричках для ветеранов Великой Отечественной войны и их сопровождающих будет бесплатным.
Рубрики: Общество
«На майских выходных с 3 по 12 мая на поездах пригородного сообщения Ленинградской области для ветеранов и сопровождающих их лиц предоставляется бесплатный проезд. Можно будет побывать в памятных местах или съездить по личным делам. Для ветеранов и приравненных к ним лиц проезд итак бесплатный, а на праздниках мерой поддержки смогут воспользоваться и их сопровождающие. На эту меру поддержки выделили субсидии из бюджета Ленинградской области», – прокомментировал председатель комитета Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк.
Комтранс напоминает: с одним ветераном, инвалидом или участником Великой Отечественной войны, узником концлагерей имеет право бесплатного проезда один сопровождающий.
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