Бесплатный проезд сопровождающим ветеранов — на майских праздниках

«На майских выходных с 3 по 12 мая на поездах пригородного сообщения Ленинградской области для ветеранов и сопровождающих их лиц предоставляется бесплатный проезд. Можно будет побывать в памятных местах или съездить по личным делам. Для ветеранов и приравненных к ним лиц проезд итак бесплатный, а на праздниках мерой поддержки смогут воспользоваться и их сопровождающие. На эту меру поддержки выделили субсидии из бюджета Ленинградской области», – прокомментировал председатель комитета Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк.

Комтранс напоминает: с одним ветераном, инвалидом или участником Великой Отечественной войны, узником концлагерей имеет право бесплатного проезда один сопровождающий.