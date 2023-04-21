Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

День местного самоуправления — с рабочим настроем

Помогать семьям участников СВО, в преддверии Дня Победы ― встретиться с ветеранами, активизировать создание комфортной среды в городах и посёлках ― общие актуальные задачи областного Правительства и муниципалитетов обозначил сегодня, в День местного самоуправления, на собрании Совета МО Ленобласти глава региона Александр Дрозденко.

Рубрики:  Общество

«Наша сегодняшняя встреча — не только и не столько возможность поздравить друг друга с профессиональным праздником,  но и определить новые задачи на будущее.  Мы находимся в непростой  ситуации, и наша задача ― работать максимально эффективно. Знаю не понаслышке, как сложно подобрать  хороших управленцев на местах.

Мои предложения по продолжению муниципальной реформы ― не радикальные. Но важно снизу ― доверху создавать «вертикальную демократию». И для этого ― повысить влияние исполнительной власти при назначении и освобождении местных руководителей и продолжить объединение «маленьких» с «большими» и «бедных» поселений с «богатыми», ― отметил Александр Дрозденко.

 Глава региона также напомнил руководителям органов МСУ о необходимости регулярного, прямого и открытого общения с жителями.

 «Важно слушать и слышать наших граждан, привлекать их к решению вопросов местного значения», ― сказал губернатор Ленинградской области.

 За добросовестный труд губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и председатель Законодательного собрания Сергей Бебенин наградили представителей муниципалитетов почетными грамотами и благодарностями.

Почетной грамотой Губернатора Ленинградской области награждена глава администрации Большеколпанского поселения Марина Бычинина. Благодарностью Губернатора Ленинградской области награждены глава администрации Кобринского поселения Гатчинского района Вячеслав Федорченко и глава администрации Пудомягского поселения Сергей Якименко.