День местного самоуправления — с рабочим настроем
Помогать семьям участников СВО, в преддверии Дня Победы ― встретиться с ветеранами, активизировать создание комфортной среды в городах и посёлках ― общие актуальные задачи областного Правительства и муниципалитетов обозначил сегодня, в День местного самоуправления, на собрании Совета МО Ленобласти глава региона Александр Дрозденко.
«Наша сегодняшняя встреча — не только и не столько возможность поздравить друг друга с профессиональным праздником, но и определить новые задачи на будущее. Мы находимся в непростой ситуации, и наша задача ― работать максимально эффективно. Знаю не понаслышке, как сложно подобрать хороших управленцев на местах.
Мои предложения по продолжению муниципальной реформы ― не радикальные. Но важно снизу ― доверху создавать «вертикальную демократию». И для этого ― повысить влияние исполнительной власти при назначении и освобождении местных руководителей и продолжить объединение «маленьких» с «большими» и «бедных» поселений с «богатыми», ― отметил Александр Дрозденко.
Глава региона также напомнил руководителям органов МСУ о необходимости регулярного, прямого и открытого общения с жителями.
«Важно слушать и слышать наших граждан, привлекать их к решению вопросов местного значения», ― сказал губернатор Ленинградской области.
За добросовестный труд губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и председатель Законодательного собрания Сергей Бебенин наградили представителей муниципалитетов почетными грамотами и благодарностями.
Почетной грамотой Губернатора Ленинградской области награждена глава администрации Большеколпанского поселения Марина Бычинина. Благодарностью Губернатора Ленинградской области награждены глава администрации Кобринского поселения Гатчинского района Вячеслав Федорченко и глава администрации Пудомягского поселения Сергей Якименко.