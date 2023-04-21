День местного самоуправления — с рабочим настроем

«Наша сегодняшняя встреча — не только и не столько возможность поздравить друг друга с профессиональным праздником, но и определить новые задачи на будущее. Мы находимся в непростой ситуации, и наша задача ― работать максимально эффективно. Знаю не понаслышке, как сложно подобрать хороших управленцев на местах.

Мои предложения по продолжению муниципальной реформы ― не радикальные. Но важно снизу ― доверху создавать «вертикальную демократию». И для этого ― повысить влияние исполнительной власти при назначении и освобождении местных руководителей и продолжить объединение «маленьких» с «большими» и «бедных» поселений с «богатыми», ― отметил Александр Дрозденко.

Глава региона также напомнил руководителям органов МСУ о необходимости регулярного, прямого и открытого общения с жителями.

«Важно слушать и слышать наших граждан, привлекать их к решению вопросов местного значения», ― сказал губернатор Ленинградской области.

За добросовестный труд губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и председатель Законодательного собрания Сергей Бебенин наградили представителей муниципалитетов почетными грамотами и благодарностями.

Почетной грамотой Губернатора Ленинградской области награждена глава администрации Большеколпанского поселения Марина Бычинина. Благодарностью Губернатора Ленинградской области награждены глава администрации Кобринского поселения Гатчинского района Вячеслав Федорченко и глава администрации Пудомягского поселения Сергей Якименко.