Олимпийская чемпионка Светлана Журова стала одной из героинь сборника новелл об известных российских спортсменах

Ее большая спортивная карьера – это не только победы, но и преодоление себя. В сборную страны по конькобежному спорту Светлана Журова вошла в 1988 году, а мечта о золотой олимпийской медали осуществилась в 2006-ом.

Новый сборник состоит из 22 графических новелл. В нем описаны истории представителей самых разных видов спорта: фигурное катание, дзюдо, биатлон, теннис, футбол, плавание и других. В формате комиксов можно, в частности, познакомиться с историями Романа Костомарова, Евгении Медведевой, Александра Поветкина, Владислава Третьяка.

Герои визуализированы по реальным фотографиям, а в основе сюжета и диалогов — рассказы самих спортсменов. Всего напечатано 20 тысяч экземпляров, они направлены в образовательные организации 50 регионов России. Помимо печатной версии разработан электронный формат новелл, с ним можно ознакомиться на сайте проекта. Автором текстов выступил писатель, сценарист, продюсер и общественный деятель Олег Рой.

Напомним, Знание.Спорт – это проект, который призван вдохновлять молодежь на занятия спортом, также школьники и студенты знакомятся с достижениями наших чемпионов. С сентября 2024 года при поддержке Министерства спорта РФ под эгидой проекта в 87 регионах России проходили лекции и тематические встречи с именитыми чемпионами и экспертами в сфере спорта. Эстафета мероприятий, посвященных активному образу жизни, продолжилась вручением знаков ГТО ребятам, успешно сдавшим нормативы и тесты.