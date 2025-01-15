Российскую продукцию привезут на фестиваль-ярмарку «Сделано в России» в Шэньян

На ярмарке жители Шэньяна смогут оценить продукцию от более 120 производителей из порядка 40 регионов России: продукты питания, напитки, косметику, сувениры и товары народного промысла. Гости смогут оценить продукты в дегустационной зоне, а понравившиеся приобрести напрямую у производителей. Купить российскую продукцию также можно будет в национальных магазинах РЭЦ на китайских маркетплейсах.

«Китай является стратегическим партнером России в сфере АПК. Двусторонняя торговля продовольствием динамично развивается в последние годы и имеет большой потенциал. Одно из перспективных направлений — увеличение поставок российской продукции с высокой добавленной стоимостью. Мы системно работаем в этом направлении, в том числе и за счет проведения таких мероприятий, как фестиваль “Сделано в России”, куда наши производители привезут более тысячи наименований своих товаров. Это шоколад, мороженое, бакалея, молочная, рыбная и мясная продукция, различные напитки. Отмечу, что многие продукты питания из нашей страны уже хорошо знакомы потребителям в КНР и пользуются большим спросом. Уверена, что качественная российская продукция будет все больше востребована на рынке Китая, а наши взаимовыгодные торговые отношения будут и дальше укрепляться», — отметила Министр сельского хозяйства России Оксана Лут.

На площадке ярмарки компании проведут деловые встречи с представителями китайского бизнеса, на которых обсудят сотрудничество и новые проекты.

«Фестивали-ярмарки “Сделано в России” дают бизнесу дополнительные возможности для продвижения как среди конечных потребителей, так и среди бизнес-сообщества. На первой ярмарке в провинции Ляонин в январе 2024 года мы увидели большой интерес к российской продукции, а также к нашей культуре, и в этом году Шэньян вновь откроет сезон фестивалей-ярмарок в Китае», — отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.

Тематика нового фестиваля — великий «Щелкунчик», который перенесет посетителей в атмосферу русского балета и новогодней сказки. РЭЦ традиционно подготовил яркую культурную программу: жителей Шэньяна ждут мастер-классы по росписи картин и игрушек, выступления творческих коллективов, показ анимационных фильмов на китайском языке, выставка современных медиа-художников и лекции о российской продукции.

Напомним, Российский экспортный центр уже провел три фестиваля-ярмарки «Сделано в России» в Китае. Так, в преддверии Китайского Нового года первая ярмарка прошла в крупнейших городах Шэньян и Далянь в провинции Ляонин. Второе мероприятие состоялось в мае в городе Харбин, провинция Хэйлунцзян. Третья ярмарка прошла в ноябре в столице провинции Сычуань — городе Чэнду. Больше о программе «Сделано в России» и фестивалях-ярмарках можно узнать на сайте РЭЦ.