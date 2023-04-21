Дизайнерский проект «Орден Победы» от Школы дизайна ГИЭФПТ

Идея проекта - отдать дань подвигу русского солдата, привлечь внимание современной молодежи к истории каждой семьи в России.

Руководители и наставники проекта – ведущий дизайнер России, член Российского творческого союза работников культуры, руководитель Высшей школы дизайна ГИЭФПТ Е.С. Бадмаева, и.о. заведующей кафедрой «Дизайн костюма» О.С. Самоненко и директор Колледжа Петербургской моды О.С. Коротеева.

Студенты в соавторстве с наставниками реализовали в концептуальной творческой коллекции идею преемственности поколений, трансляцию официальной военно-патриотической символики Великой Отечественной войны, используя художественный язык костюма и моды. В коллекции нашли новое прочтение главные символы Победы - орден «Победа», орден Славы, Знамя Победы, вечный огонь, плакат «Родина - Мать зовет» и красные гвоздики. Эти символы – духовное богатство и история, которые останутся в наследство будущим поколениям.

Уникальность проекта - его современность и опыт работы, который получили студенты. Они погрузились в концептуальный мир моды, где современный костюм - это полотно живописца, новейшая «газета», самый зрелищный инструмент общения.

Коллекция современной одежды «Орден Победы» раскрывает роль дизайнера костюма, как идеолога, популяризатора патриотических ценностей через современные модные тенденции.