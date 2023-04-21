Добро по-ленинградски: регион наградил почетных доноров

В Доме правительства сегодня собрались люди, без которых спасение пациентов невозможно – специалисты комитета по здравоохранению региона, Центра крови Ленинградской области и доноры.

Федеральный знак отличия Почетный донор России сегодня торжественно вручили восьми жителям региона. Все они сдали кровь более 40 раз и, помимо знака отличия, им также предоставляются выплаты и льготы.

«В Ленинградской области сегодня около 12 тысяч доноров крови, из них 7,5 тысяч ― почетные доноры. Это люди, которые спасли тысячи жизней. Без их участия помощь новорожденным, детям, больным онкогематологическими заболеваниями, женщинам после тяжелых родов, пострадавшим в ДТП, пожарах и при травмах была бы невозможной. В Ленобласти доноров принимают как стационарные пункты, так и выездные бригады. Центр крови региона ежегодно заготавливает более 15 тонн компонентов донорской крови, и все заявки от больниц региона на донорскую кровь выполняются в полном объеме», ― прокомментировал председатель комитета по здравоохранению Александр Жарков.

Праздник в Доме правительства продолжился конференцией «Добро по-ленинградски», на которой выступили представители российского движения доноров костного мозга. Также в рамках конференции обсудили вопросы формирования региональной наградной системы «Почетный донор Ленинградской области».