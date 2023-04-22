Путин предложил усилить диалог с гражданами через ЦУРы на муниципальном уровне

Опыт показывает, что цифровизация повышает уровень качества обратной связи, подчеркнул он.

Центры были созданы по поручению Путина и работают в 83 субъектах. Их деятельность курирует головная организация АНО «Диалог Регионы». В основные задачи Центров работа с обратной связью от жителей в интернете, предиктивная аналитика, обучение сотрудников органов власти работе в соцсетях.

Руководитель ЦУР Ленобласти Тимур Зайнуллин рассказал, что с момента создания структуры обработано свыше 330 тысяч обращений. Среди самых актуальных тем: здравоохранение, дороги и ЖКХ. В прошлом году первый в регионе Муниципальный центр управления был создан в Гатчинском районе.

В целом по стране обработано более 13,7 млн предложений и жалоб россиян.

Путин отметил, что люди с нуждами и проблемами обращаются в первую очередь к сотрудникам муниципалитетов. Для обеспечения продуктивного диалога по методологии ЦУР в России создано 530 Муниципальных центров управления. Они обрабатывают сообщения из интернета и несут ответственность за развитие коммуникации.

Фото: kremlin.ru