МФЦ Ленинградской области информируют о режиме работы в праздничные дни 1 и 9 мая
Все филиалы и отделы 1 и 9 мая не работают (выходные дни).
Рубрики: Общество
В предпраздничные дни 30 апреля и 8 мая рабочий день будет сокращён на 1 час (офисы будут открыты до 20-00).
Бизнес-офисы и удаленные рабочие места – 1, 6, 7, 8 и 9 мая работать не будут.
В МФЦ просят заявителей внимательно изучить часы работы и заранее планировать свой визит в центры госуслуг.
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