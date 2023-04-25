МФЦ Ленинградской области информируют о режиме работы в праздничные дни 1 и 9 мая

В предпраздничные дни 30 апреля и 8 мая рабочий день будет сокращён на 1 час (офисы будут открыты до 20-00).

Бизнес-офисы и удаленные рабочие места – 1, 6, 7, 8 и 9 мая работать не будут.

В МФЦ просят заявителей внимательно изучить часы работы и заранее планировать свой визит в центры госуслуг.