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МФЦ Ленинградской области информируют о режиме работы в праздничные дни 1 и 9 мая

Все филиалы и отделы 1 и 9 мая не работают (выходные дни).

Рубрики:  Общество

В предпраздничные дни 30 апреля и 8 мая рабочий день будет сокращён на 1 час (офисы будут открыты до 20-00).

 Бизнес-офисы и удаленные рабочие места – 1, 6, 7, 8 и 9 мая работать не будут.

 В МФЦ просят заявителей внимательно изучить часы работы и заранее планировать свой визит в центры госуслуг.