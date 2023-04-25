Жители выбирают новый облик городов

За 10 дней всероссийского голосования за благоустройство общественных пространств — парков, скверов, аллей, бульваров, площадей, набережных — в нем приняли участие больше 25 тысяч жителей Ленинградской области.

«Приглашаем принять участие в голосовании на 47.gorodsreda.ru или через волонтеров благоустройства всех жителей — ведь только от них зависит, какой проект будет реализован. Сейчас на первом месте по числу проголосовавших в процентном соотношении с населением города — Подпорожье, где продолжают благоустройство набережной Свири, на втором — Отрадное с Яблоневой аллеей, на третьем — Бугры и новый облик сквера «Порошки»», — рассказал зампред правительства Ленинградской области по строительству и ЖКХ Евгений Барановский.

Голосование продлится до 31 мая. Дизайн-проекты, которые выберут ленинградцы в 29 населенных пунктах, будут реализованы в 2024 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Проголосовать может каждый житель старше 14 лет на странице 47.gorodsreda.ru с использованием платформы «Госуслуги», на виджетах общественного голосования «Госуслуги. Решаем вместе» на сайте муниципалитета, а также через приложение волонтеров, которые сопровождают голосование в общественных местах всех муниципалитетов-участников.