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Донбасс защищают уральские бойцы…

Военнослужащий по контракту из Курганской области с позывным «Тихий» выполняет боевые задачи составе расчета реактивной установки залпового огня. «Уничтожаем врага. Делаем мир лучше. Победа будет за нами!» — уверен заместитель командира расчета РСЗО с нехарактерным для артиллеристов позывным «Тихий».

Рубрики:  Общество