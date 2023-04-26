Донбасс защищают уральские бойцы…
Военнослужащий по контракту из Курганской области с позывным «Тихий» выполняет боевые задачи составе расчета реактивной установки залпового огня. «Уничтожаем врага. Делаем мир лучше. Победа будет за нами!» — уверен заместитель командира расчета РСЗО с нехарактерным для артиллеристов позывным «Тихий».
Рубрики: Общество
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