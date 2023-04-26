Символ Победы ― всем ленинградцам

Символ Победы в Великой Отечественной войне будут раздавать региональные участники движения «Волонтёры Победы» на улицах, площадях и скверах городов, а также у мемориалов и братских воинских захоронений Ленинградской области до 9 мая включительно.

Волонтеры расскажут об истории Георгиевской ленты, покажут, как ее рекомендуется носить.

Георгиевские ленточки можно получить в 330 точках по всей Ленинградской области ─ в администрациях, школах, Домах культуры, у автовокзалов, торговых центров, продуктовых магазинов, на региональных мемориалах.

В Гатчине Георгиевские ленты будут раздавать по адресам: ул. Соборная (от пр. 25 Октября до ул. К. Маркса), Революционный пер, дом 1.

«Георгиевская лента ― символ воинской славы России, который олицетворяет мужество, доблесть, героизм и силу духа нашего народа. Этот символ связывает и объединяет каждого из нас. Мы подчеркиваем преемственность поколений воинов-освободителей, которые сражались за Родину тогда и сейчас. Я горжусь героями наших дней, с особым чувством благодарности, признанием и глубоким уважением отношусь к ветеранам. И каждый житель области чтит память тех, кто отдал за нас жизни и восстановил мир на земле», ― отметила вице-губернатор по внутренней политике Анна Данилюк.

Старт акции в масштабах всей России дали сегодня зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель Всероссийского движения «Волонтеры Победы» Ольга Занко и генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

С 2015 года «Волонтёры Победы» помогают в проведении акции. В этом году миллионы лент будут переданы из рук в руки на более чем 7000 пунктов в разных городах России силами Волонтёров Победы.

Георгиевская лента стала одним из символов воинской славы России. Закон об ее особом статусе и защите был подписан президентом России Владимиром Путиным в декабре 2022-го и начал действовать с этого года. Авторами стали зампред комитета ГД по развитию гражданского общества Ольга Занко и Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Мы призываем носить Георгиевскую ленту с уважением. Тем более, что с этого года она стала одним из символов воинской славы России и защищена законом», ― заявила Занко.

Депутат Государственной Думы от Ленинградской области также дала старт фотоконкурсу, посвященному Георгиевской ленте, который проводится вместе с музеем-заповедником «Прорыв Блокады Ленинграда»

Условия просты: любой желающий с 14 лет может прислать фотографию на тему «Георгиевская лента – символ единства». Работы принимаются до 16 июня, их можно прислать на почту simvoledinstva@yandex.ru. Подробная информация на сайте волонтерыпобеды.рф

Экспертное жюри выберет лучшие 10 работ. Из них будет собрана выставка, посвященная юбилею снятия Блокады Ленинграда, которая будет представлена в Музее-заповеднике «Прорыв Блокады Ленинграда».