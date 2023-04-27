Как Ленобласть поддерживает самозанятых

Темпы роста числа самозанятых граждан опережают все ожидания. И понятно, почему – зарегистрироваться в статусе самозанятого гражданина просто и быстро. Принимать платежи и выдавать чеки, платить налог на профессиональный доход через мобильное приложение тоже удобно и понятно. А главное – есть возможность работать легально и получать поддержку, которая стала доступна благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство».

От бухгалтерских услуг до художественной росписи пряников и пряничного 3D-моделирования, от организации праздников и консультаций конфликтолога до дизайнерских украшений ручной работы - бизнес-идеям самозанятых нет числа и творческих границ. Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области провел онлайн-голосование за самые интересные проекты самозанятых женщин, которые участвовали в проекте поддержки Фонда по продвижению товаров и услуг. За 5 дней на платформе для голосования посетители сайта 813.ru отдали более 1300 голосов за различные проекты участниц. Победительницей стала Елизавета Межова из города Мурино, которая проводит по собственной системе тренировки по развивающей гимнастике для детей от 3 до 14 лет. Среди финалистов также – Яна Карасова из Тосненского района, она изготавливает вручную кольца, серьги, браслеты из ювелирной смолы. А еще Анастасия Бобровицкая из Выборга и ее познавательные экскурсии «с погружением». Свой бизнес она начала как самозанятая, затем зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель, а сейчас готовится получить статус социального предприятия и подавать заявку на грант!

В этом году, кроме поддержки в продвижении, самозанятые в Ленобласти имеют возможность получить финансовую поддержку – государственные микрозаймы по ставке до 5% годовых, и имущественную поддержку – наравне с предпринимателями они могут арендовать государственное или муниципальное имущество по льготным расценкам, места в бизнес-инкубаторах и коворкингах. И примерно треть таких мест арендуют именно самозанятые граждане. Самозанятые также могут участвовать в госзакупках, представлять свои товары и услуги на выставках, ярмарках и на маркетплейсах, стать участниками Фестиваля креативных индустрий и других крупных мероприятий в регионе. И, конечно, учиться на различных тренингах и программах – чтобы расти в бизнесе.