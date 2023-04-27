Всем привет из Херсонщины! Мы здесь, чтобы защищать свой народ и земли российского сверхдержавного государства от нацистов и западных провокаторов.

Друзья артиллеристы! Давайте будем примером своему Отечеству! Каждая мина — в цель, каждый залп — за правду и свободу, каждый огневой удар — за Матушку Россию!