«Педагог: профессия, призвание, искусство» – в Гатчине

Это уже IV Всероссийский педагогический форум, который проходил в Ленинградской области. Начиналось все четыре года назад – в Выборге, и вот уже три года подряд форум проводится в Гатчине.

В первый день, 25 апреля, молодые педагоги участвовали в проектных сессиях под руководством ведущих экспертов Академии Минпросвещения России, а также победителей и призеров конкурсов профессионального мастерства. Член Общественной палаты РФ, лектор Российского общества «Знание», политолог Александр Асафов выступил с лекцией «Ценностно-смысловые основы воспитания». В завершение дня участники, спикеры и гости форума посетили Гатчинский дворец и концерт Международного симфонического оркестра «Таврический».

26 апреля утром участники провели занятия на базе гатчинских школ, детских садов и педколледжа. В Доме культуры прошли мастер-классы «Постигая науку, создаем будущее» в рамках Десятилетия науки и технологий.

В полдень в Театральном зале Гатчинского дворца состоялось пленарное заседание в формате открытой дискуссии, в котором принял участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, директор департамента подготовки, профессионального развития и социального обеспечения педагогических работников Министерства просвещения РФ Алексей Благинин и председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Вероника Реброва. Присутствовали руководители Гатчины и района – Людмила Нещадим и Виталий Филоненко, представители гатчинских учреждений образования.

Александр Дрозденко еще раз подчеркнул, что именно за молодыми учителями – будущее образования в России. А от того, насколько им будет интересно работать и самосовершенствоваться, зависит и качество развития системы образования страны.

- В Министерстве просвещения сегодня работают высокопрофессиональные, грамотные люди, но без вас они ничего не сделают, – сказал Александр Юрьевич, обращаясь к молодым педагогам. – Командир без армии – ничто. Важно, чтобы вы хотели и не боялись идти в школу, потому что любая работа с детьми требует мужества. Радует, что молодой учитель меняется: приходит больше ребят, появляется другой взгляд на профессию и другие эмоции. Позитивные изменения в школах и детских садах – это факт. И каждая новая школа, которую мы строим, становится лучше предыдущей.

Александр Дрозденко отметил перспективность новой идеи – «Команда под ключ», когда в новую школу приходит коллектив выпускников из одной группы, с одного факультета. И молодая команда под руководством молодого директора начинает очень эффективно работать. «Образование должно эволюционировать», – заключил глава региона.

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов приветствовал участников форума по видеосвязи. Он подчеркнул, что в Год педагога и наставника такой форум имеет особое значение:

- С каждым годом все больше выпускников педагогических вузов приходят работать в школу. Педагогическое образование – на третьем месте по популярности в стране после медицинского и IT.

Сергей Сергеевич поблагодарил за гостеприимство, радушие и высочайший уровень организации Ленинградскую область, губернатора, Гатчину и руководителей города.

В Год педагога и наставника на форуме отметили педагогическую династию Тайковых-Ивановых из Гатчины. Губернатор вручил цветы и подарки – зал аплодировал стоя. Светлана Тайкова много лет преподает в Гатчинском педагогическом колледже, Юрий Тайков – в Гатчинской музыкальной школе. Их дочь Елена Иванова – учитель-логопед детского сада № 23, внук Виктор Иванов – учитель математики Гатчинской гимназии им. К.Д. Ушинского, а внучка Ольга – студентка Гатчинского педагогического колледжа им. Ушинского. Все члены семьи работают сейчас там, где когда-то учились сами.

- Вы работаете с детьми, – сказала Светлана Васильевна, обращаясь к молодым педагогам. – Делайте детей счастливыми, будьте сами счастливы в профессии, дерзайте, не бойтесь трудностей – дети вам скажут спасибо, а это – дорогого стоит!

Приветствуя участников форума, директор департамента Министерства просвещения РФ Алексей Благинин отметил необходимость притока молодых педагогических кадров:

- В стране практически 1 млн 300 тысяч учителей, из них младше 30 лет – около 150 тысяч. Но для такой большой страны, как Россия, этой цифры явно недостаточно. Мы очень надеемся, что со временем российская школа помолодеет – придет новое поколение энергичных, честолюбивых, творческих учителей. Тенденция такая есть.

Вероника Реброва развила эту мысль:

- Образование расцвело, и не только с точки зрения инфраструктуры. Вы ежедневно работаете с будущим и для будущего. Число молодых преподавателей растет – так и должно продолжаться в геометрической прогрессии.

Заседание продолжилось в режиме диалога молодых и опытных педагогов. Александр Дрозденко дал учителям полезные советы по ведению соцсетей, в которых «нужно быть искренним, эмоциональным и честным». Также губернатор рассказал, что на его странице профильные комитеты дают ответы на вопросы граждан в течение двух часов, и поделился опытом, какие темы наиболее интересны подписчикам.

Екатерина Дзюба