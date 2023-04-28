ЛГУ развивает сельский туризм

Программу разработали преподаватели кафедры социально-культурного сервиса и туризма ЛГУ вместе с профессионалами сферы. Первые выпускники получили дипломы из рук ректора ЛГУ им. Пушкина Григория Дваса.

«Это новая программа не только для участников программы переподготовки и специалистов по сельскому туризму, но и для всей Ленинградской области, Санкт-Петербурга, возможно, и России. В запуске программы для нас важно попытаться сформировать у нас самих понимание того, какие проблемы наиболее значимы и интересны для тех, кто вовлечен в процесс сельского туризма. Наряду со слушателями мы тоже приобрели определенные навыки и теперь понимаем, как корректировать учебный план профессиональной переподготовки, учтем это в разработке следующих программ», – отметил ректор.

Обучение прошли 22 специалиста сельского туризма, фермерских хозяйств, владельцев гостевых домов, представителей региональных и муниципальных органов власти, общественных и некоммерческих организаций проходила обучение. За пять месяцев они узнали тонкости менеджмента и продвижения конкурентоспособных продуктов сельского туризма, организации питания и, конечно, технологии экскурсионного обслуживания.