МыВместе: ответы на любые вопросы

Помощь военнослужащим и их родственникам оказывают не только органы власти. Яркий пример общественной поддержки – движение #МыВместе, штабы которого работают во всех районах Ленобласти. Как правило, сюда обращаются за помощью, которую можно назвать «неформальной». Волонтёры готовы разобраться в любой нестандартной ситуации, с которой столкнутся наши защитники.

Специально для «Ленинградской панорамы» областной штаб движения подготовил подборку ответов на вопросы, с которыми к ним обращаются чаще всего.

1. Как и где оформить компенсацию на оплату жилищно-коммунальных услуг родственникам мобилизованных?

Наши защитники переживают больше всего не за себя, а за свои семьи, которые остались один на один с бытовыми и финансовыми проблемами. Так, помощь с оплатой половины стоимости жилищно-коммунальных услуг стала одной из мер поддержки, принятых 7 ноября 2022 года губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.

Оформление компенсации распространяется на всех членов семей мобилизованных граждан на одно жилое помещение по выбору получателя: самого мобилизованного, супруги, детей до 18 лет (а при очном обучении — до 23 лет) и совместно проживающих с ним на дату подачи заявления родителей. Перечисление производится не позднее 25 числа месяца, следующего за текущим. Ежемесячную поддержку можно получить, обратившись в ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения». С собой необходимо взять документы, подтверждающие родство с военнослужащим, справку формы № 5.

2. Как и где оформить стипендию губернатора ЛО детям военнослужащих?

Ещё одной востребованной мерой поддержки для семей мобилизованных стала губернаторская стипендия. Студенты из Ленинградской области, получающие среднее профессиональное или высшее образование очного формата обучения, могут рассчитывать на выплаты 5000 – 8000 рублей в месяц. Бойцы на передовой должны быть уверены в том, что их дети получат достойное образование и состоятся в жизни.

Пакет документов на получение стипендии губернатора направляется в комитет общего и профессионального образования Ленинградской области почтовым отправлением либо путём личной передачи документов. Ознакомиться с перечнем необходимых документов можно на сайте комитета.

3. Может ли мобилизованный связываться с родными?

В воинской части звонить близким можно с собственного кнопочного телефона или местного телефона с разрешения командира части в определённое им время. Для связи военнослужащих с родственниками в зоне проведения СВО развернуты мобильные переговорные пункты.

4. Куда можно пристроить животное, если без хозяина за ним некому ухаживать?

С начала объявления в России частичной мобилизации возник вопрос передержки домашних питомцев. Ресурсы местных приютов крайне ограничены и не могут принять большой поток бездомных животных. Найти выход нам помогли представители фонда «Я свободен». Они привлекли отдельных зооволонтеров в проекте «Будь как дома, Мурзик». Как работает программа? Специалисты фонда подбирают лучшую комбинацию из тех заявок, что оставляют военнослужащие и неравнодушные люди, готовые принять питомца на время или навсегда. Важно, чтобы в новом доме условия жизни животного не ухудшались, а оставались на стабильном уровне: привычный корм, медикаменты, гигиенический уход. Для многих, кто по доброй воле согласен дарить животному ласку и любовь, такой уход может стать тяжёлым финансовым бременем, поэтому фонд «Я свободен» ведёт сбор на обеспечение новых хозяев всем необходимым.

5. По каким вопросам можно обратиться в штаб #МыВместе?

Волонтёры акции оказывают помощь по трём направлениям:

- оказание бесплатной юридической помощи;

- оказание бесплатной психологической помощи;

- оказание бытовой помощи.

Подать заявку на оказание помощи можно позвонив на номер горячей линии 8-800-200-34-11, либо по региональной линии, заполнив форму заявки на сайте мывместе.рф





Александра РОДИОНОВА