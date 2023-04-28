Роскачество – о правилах разведения костра накануне майских праздников

Если вы живете в собственном доме или у вас есть дача, разводить огонь во дворе вы можете только в том случае, если есть специально оборудованное место, в котором разрешено установить мангал, грильницу, бочку для сжигания листвы. С 2021 года разводить открытый огонь, бесконтрольно сжигать мусор на территории частных домов запрещается.

Как должно быть оборудовано место для разведения костра?

Яма: углубление (это может быть также котлован или ров) не менее 30 см в глубине и не более 1 метра в поперечнике.

Специально оборудованная площадка: очищенная от сухой травы, в идеале залитая бетоном. На нее устанавливается металлическая емкость с устойчивым дном объемом не более 1 куб. метра. В качестве таковой можно использовать бочку, бак, другие емкости, но обязательно из негорючего материала.

· Зона разведения огня должна находиться как минимум в 5 метрах от дома, между ней и жилым зданием не должны находиться другие строения или мусор. Основная цель требований – исключить распространение огня и оседание пепла на соседних объектах, которые могут загореться.

· В радиусе двух метров от такой ямы или площадки не должно быть никаких горючих материалов, сухой травы.

· А рядом с местом разведения огня нужно держать средства пожаротушения: воду, песок. Также рядом должен быть металлический лист, которым нужно в случае опасность емкость накрыть (то есть, достаточно большой).

Можно ли жарить шашлыки в лесу или на берегу водоема?

Многие предпочитают дикую природу. Но разводя открытый огонь под деревьями, вы рискуете получить штраф. Без специально оборудованного места разводить огонь на берегу реки, озера или в лесу запрещено. Условия для разведения огня на природе следующие:

1) Территорию вокруг места разведения огня нужно зачистить (от сухой травы, сухостоя, валежника и пр.) в радиусе 10 метров и окольцевать противопожарной минерализованной полосой (ширина 0,4 метра).

2) В 50 метрах от костра или металлической емкости не должно быть никаких объектов: построек, стогов сена и др.

3) Огонь нельзя разводить возле деревьев и кустарников. Костер или емкось должны находиться в 30 метрах от лиственных деревьев, либо в 100 метрах от хвойных деревьев.

На территориях общественного пользования в СНТ разводить костры нельзя.

Разводить открытый огонь на землях сельскохозяйственного назначения и населенных пунктов тоже разрешено, но лишь на расстоянии:

· не менее 100 метров от хвойного леса;

· не менее 30 метров от лиственного леса или отдельно растущих деревьев;

· не менее 50 метров от любых построек.

В пределах СНТ, конечно, трудно найти такое место.

Штрафы за нарушение

Нарушителей ждет штраф от 5 000 до 15 000 рублей или предупреждение (ст. 20.4 КоАП). Если вы нарушите правила пожарной безопасности в лесах, вам грозит штраф 15 000 – 30 000 рублей (ст. 8.32 КоАП).





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