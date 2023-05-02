Более 40 тысяч жителей Ленинградской области уже проголосовали. А ты?

Работы пройдут по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Этот проект позволяет максимально быстро сделать населенный пункт комфортнее, создать точку притяжения для отдыха, спорта, прогулок, общения жителей.

Проголосовать может каждый житель старше 14 лет на странице 47.gorodsreda.ru, на виджетах общественного голосования «Госуслуги. Решаем вместе» на сайте муниципалитета, а также через волонтеров, которые работают в общественных местах всех муниципалитетов-участников.

В этом году среди проектов благоустройства — Мариенбург в Гатчине, набережная в Пикалево, парк «Велес» в Волосово, Яблоневый сад в Выборге, Сосновый сквер в Кировске, Спортивный бульвар в Сланцах, Власьев ручей в Никольском. Строительные работы по тем проектам, которые выберут жители, стартуют в 2024 году. Выполняем поручение президента России Владимира Путина по привлечению жителей к обсуждению благоустройства. Важно, что в обсуждении всех наших пространств, в выборе территорий принимают участие жители — те, кому в итоге гулять здесь с детьми и родителями, заниматься спортом, ездить на велосипеде и любоваться видами.

По данным на второе мая уже проголосовало за объекты благоустройства 42917 жителей Ленинградской области.