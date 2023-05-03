Участники студенческих отрядов Ленинградской области приступили к бесплатному обучению по рабочим профессиям

Программа профессионального обучения студенческих отрядов позволяет студентам получить профессию и летом применить полученные знания на практике. Для того, чтобы получить право обучать студентов, организации участвуют в конкурсном отборе.

Лекторами станут ведущие специалисты области, молодые преподаватели Гатчинского района, действующие члены студенческих отрядов Ленинградской области. Обучение включает в себя ряд обязательных дисциплин, таких как: «Охрана труда вожатого», «Пожарная безопасность в детском оздоровительном лагере», «Требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий)», «Основы безопасности жизнедеятельности детей» и т.д.

«Мы как организация, которая трудоустраивает студентов, даем возможность ребятам кардинально сменить вектор карьерной траектории, получить свидетельства о профессии и трудоустроиться по специальности! То есть, даем участникам студенческих отрядов практические знания, которые им необходимы, которые они получают в сжатые сроки, с учетом всех профессиональных стандартов. Очень важным считаю, что ребята трудоустраиваются после обучения с теми, с кем проходили обучение, тем самым снижается уровень стресса от нового и не привычного места.», – рассказала руководитель Ленинградских областных студенческих отрядов Елизавета Орлова.

Также особое внимание в подготовке будущих молодых специалистов уделяется практическим занятиям по оказанию первой медицинской помощи, специфике трудоустройства обучающихся в составе студенческих отрядов, отработке навыков разрешения конфликтных и нестандартных ситуаций в ходе работы в лагере и т.д.

Программа реализуется с 2021 года. По итогам конкурсных отборов 2022 года было обучено 20435 участников студенческих отрядов по 90 профессиям. Самой популярной стала профессия «Вожатый».

Подробности реализации программы на сайте гранты.трудкрут.рф