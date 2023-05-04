К 100-летию Шварца: музыка звучит

В большом концертном зале Гатчинской детской музыкальной школы им. М.М. Ипполитова-Иванова состоялся праздничный концерт: учащиеся, преподаватели и творческие коллективы школы исполнили произведения И.И. Шварца. С рассказом о жизненном и творческом пути композитора выступила преподаватель теоретических дисциплин Елена Головатская.

Исаак Шварц – автор симфонических произведений, романсов, балетов, однако наибольшую популярность ему принесла музыка к 35 спектаклям и 137 фильмам. Множество всесоюзных, всероссийских и международных наград в области кино завоевала его музыка, Шварц трижды был удостоен кинопремии «Ника». Песни из этих фильмов разлетелись по всей стране и стали поистине народными. У такой популярности есть и обратная сторона: авторство композитора постепенно забывается…

- В преддверии 100-летия И.И. Шварца мы подготовили концерт с небольшой лекцией о нем, потому что о жизни композитора даже почитателям его таланта мало что известно, – говорит директор Гатчинской музыкальной школы Андрей Церр. – И многие сегодня не знают, что эти красивые мелодии, которые у всех на слуху, написаны нашим земляком – Исааком Шварцем.

В зрительном зале присутствовали, прежде всего, наши ученики и их родители, выступали дети и преподаватели – у нас много молодых играющих педагогов. Было представлено инструментальное, вокальное, ансамблевое исполнение. Тем самым мы отдаем дань уважения таланту и творчеству Исаака Шварца.

- Апрель вообще оказался насыщенным месяцем в концертном плане…

- Да, Петербургская консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова, которая в этом году отмечает 150-летие, провела концерт своих студентов в нашей школе. Они запланировали выступления всех факультетов для будущих музыкантов – воспитанников музыкальных школ Петербурга и Ленинградской области. В нашей школе концерт под названием «Фортепианная эстафета» дал фортепианный факультет. Что особенно приятно: в числе выступавших было две наших выпускницы – Дарья Кравцова и Нина Малахова.

- А открыл «апрельский сезон» ваш юбилейный концерт, который прошел с огромным успехом. Но предыдущий бенефис состоялся пять лет назад. Сложно было готовиться после перерыва?

- Я подготовился за полтора месяца, занимаясь по полтора-два часа в день. В этом году было проще, чем пять лет назад, поскольку это было не сольное выступление: я пригласил к участию мою семью музыкантов и гатчинский муниципальный оркестр, чтобы сделать концерт разнообразнее. Хотелось таким образом представить мою деятельность и в качестве сольного исполнителя, и концертмейстера, и игру в ансамбле.

- Вы – член Союза концертных деятелей России. Это как-то помогает в работе?

- Раньше я чаще и больше играл на сцене. Союз концертных деятелей, в который вошли исполнители Петербурга и Ленинградской области, был создан в 90-е годы. Действующие исполнители были рады, что создается такое сообщество – тогда это помогало. Одно время я занимал должность заместителя председателя этого союза. Впоследствии он вошел в Союз концертных деятелей России, который возглавляет Юрий Темирканов.

- У вас нет мысли практиковать концертную деятельность чаще, чем раз в пятилетку?

- Есть. После концерта я решил выступать хотя бы раз в год – это очень вдохновляет. И есть конкретные произведения, которые хотелось бы сыграть, например, Рахманинова – рапсодию на тему Паганини.

- Андрей Иванович, находясь на директорском посту, вы оставили преподавание?

- Когда я руководил Коммунаровской школой искусств, у меня еще был свой фортепианный класс, но я его постепенно сокращал. Потому что дети страдают: меня как руководителя все время отрывают, а преподаванию надо отдаваться полностью, отстранившись от всего остального. Это серьезное и очень ответственное дело. Дети приходят сюда учиться, максимально, а педагог постоянно отвлекается ради административных вопросов…

- Не скучаете по педагогической работе?

- Коллеги мне доверяют и часто просят прослушать учеников: дать совет, рекомендации, какую-то оценку, так что я все равно ощущаю свою причастность к педагогическому процессу.

- Месяц завершился знаменитым конкурсом юных пианистов «Серебряное озеро», который прошел 29-30 апреля. Можно ли говорить о возвращении к нормальной музыкальной жизни после трехлетнего «перерыва на ковид»?

- Мы оживаем, и это радует. Из-за пандемии застой был везде. Сейчас снова проходит много концертов, и в этом году мы вернулись к очному проведению самого важного конкурса – «Серебряное озеро», имеющего статус международного. География, конечно, сильно сократилась, но конкурс по-прежнему очень популярен. Мы сделали небольшой отборочный тур и провели конкурс юных пианистов за два дня по четырем номинациям: соло, фортепианный ансамбль, юный концертмейстер и инструментальный ансамбль. Было около сотни участников в разных возрастных группах – от восьми до 18 лет, много лауреатов и дипломантов. Конкурс традиционно завершился гала-концертом, для участия в котором отобрали лучших исполнителей.

В прошлом году «Серебряное озеро» проходило дистанционно, и это, конечно, не тот формат, которого достоин конкурс пианистов. Сейчас живая музыка вновь звучит в концертном зале нашей школы – такой символичный подарок к юбилею Исаака Шварца.

Екатерина Дзюба