Как нейросети и искусственный интеллект помогают управлять Гатчиной

О реализации проекта подробно рассказала председатель комитета цифрового развития Ольга Ярцева.

Гатчина участвует в ведомственном проекте Минстроя России «Умный город» по цифровизации городского хозяйства с 2019 года. Главная цель – внедрение цифровых решений для создания безопасных и комфортных условий жизни граждан. Накопленный в Гатчине опыт был высоко оценен на региональном и федеральном уровне. По результатам проделанной работы за 2024 год город вошел в топ-10 лучших по уровню IQ.

Вот некоторые из направлений, перечисленных докладчиком.

В настоящее время в Гатчине на проспекте 25 Октября и на улице Чехова установлена 21 «умная остановка». До конца 2025 года планируется установить еще 15 на улицах К. Маркса, Чкалова, Зверевой, Радищева и Кныша.

Внедрена система управления городским освещением, что привело к сокращению энергопотребления более чем на 30%.

В интересах контроля и организации процессов по отраслевым направлениям используются БПЛА.

В многоквартирных домах и общественных учреждениях установлено 133 автоматических тепловых пункта.

Образован муниципальный центр управления, который обеспечивает координацию работы по мониторингу, обработке и анализу обращений жителей.

Введена безналичная оплата проезда в общественном транспорте.

Развивается сеть зарядных станций для электротранспорта – сейчас их в Гатчине уже девять.

Команда проекта «Умный город» приступила к внедрению экосистем, одна из которых – единая информационная система – ситуационный центр Гатчинского округа.

Ситуационный центр был неоднократно удостоен наград, среди которых – четвертое место на Всероссийском конкурсе лучших муниципальных практик в номинации «Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений». Полученный грант в размере 20 млн рублей направлен на дальнейшее развитие этого направления.

И нейросеть нам в помощь

Ольга Ярцева подробно рассказала, каким образом все участники платформы получают доступ к информации, как это ускоряет принятие управленческих решений, а также по каким вопросам жители могут пообщаться с чат-ботом и как в процессе обработки информации, вопросов и ответов участвует нейросеть.

Принцип работы модуля улично-дорожной сети заключается в видеофиксации дорожного полотна, обработке видеопотока с помощью нейросетей и трансляции материала в систему с предоставлением аналитических данных. Они могут быть использованы для выявления инцидентов в режиме реального времени.

Зимой «умные системы» позволяют контролировать качество уборки снега, неработающие опоры освещения, рекламу на столбах, мусор. Летом – ямы на дорогах и дорожную разметку. Также формируется отчет по инцидентам и с помощью аналитики осуществляется контроль выполненных ответственными городскими службами работ.

Аналитический модуль единой автоматизированной диспетчерской службы позволяет видеть полную картину по всем службам с точки зрения формирования заявок, отключений и других событий ЖКХ, а также принимать быстрые решения. Цель этого пилотного проекта – повышение уровня управления в сфере ЖКХ.

Модуль поручений – это программное обеспечение, с помощью которого руководитель ставит исполнителям задачи, контрольное время, а затем он позволяет отслеживать, как была решена та или иная задача, какие возникли сложности при принятии решений.

Еще одно решение – контроль за всей уборочной техникой УБДХ, то есть в режиме реального времени каждый житель может видеть, в какой точке на карте располагается уборочная машина.

Подсистема учета энергопотребления коммунальных ресурсов позволяет получать информацию о потреблении коммунальных ресурсов, формировать систему аналитических данных, систему мониторинга и реагировать на аварийные ситуации. Датчики на сетях теплоснабжения уже установлены в муниципальных учреждениях.

Сегодня на центральных улицах города и в общественных пространствах работают 33 точки Wi-Fi. Их количество будет расти. В том числе в каждом новом благоустроенном пространстве.

Что касается аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», система видеонаблюдения продолжается развиваться. Сейчас установлено и задействовано 33 камеры.

Проект, направленный на обеспечение безопасности общественных мест и предотвращение актов вандализма на объектах коммунальной инфраструктуры, начинался с установки антивандальной системы на площадке сбора твердых коммунальных отходов (ТКО) на

ул. 120-й Гатчинской дивизии в микрорайоне Мариенбург. Получив положительный результат, систему стали внедрять и на общественных пространствах. Как это работает, можно увидеть и услышать на площадке «Юность» и в сквере на улице 120-й Гатчинской дивизии.

Антивандальные системы установлены на 12 площадках ТКО, из них 10 камер видеонаблюдения – в Гатчине по следующим адресам:

- ул. Чехова, 18;

- ул. Киргетова, 5а;

- ул. Чехова, 14;

- ул. Соборная, 34;

- ул. Володарского, 23а;

- ул. Хохлова, 6;

- ул. Подрядчикова, 14;

- ул. Хохлова, 29;

- проспект 25 Октября, 45а;

- ул. Матвеева д.2;

- ул. Кустова, 46.

Камеры в Гатчине без голосового оповещения – из-за плотной жилой застройки. Если будет запрос от собрания собственников, громкоговоритель может быть смонтирован. В деревнях Малое Верево и Большие Колпаны установлены камеры видеонаблюдения с голосовым оповещением нарушителей об ответственности за содеянное.

Вторым этапом планируется установка аналогичных систем еще по десяти адресам.

Как отметила Ольга Ярцева, завершить монтаж и настройку нейросети планируется 5 августа. С этой даты администрация будет получать полную аналитику по указанным адресам о противоправных действиях.

«Лучшее, конечно, впереди»

В планах администрации – продолжить работу по расширению числа участников проекта единой информационной системы и развитие антивандальной системы на общественных пространствах, крупных дворовых территориях и площадках сбора ТКО.

С комитетом по культуре и туризму идет разработка профильного цифрового модуля. В частности, система будет отслеживать состояние объектов культурного наследия, библиотек, Домов культуры.

В конце сентября планируют внедрить большой информационный портал для туристов вместе с мобильным приложением обо всех культурных мероприятиях и досуговой инфраструктуре.

Скоро на территории округа будут установлены информационные цифровые киоски. Первый появится в новом общественном пространстве «Березовые ворота» уже этой осенью.

Актуальность выбранной темы диалога с жителями подтвердилась с первых же минут эфира. Поступило несколько десятков вопросов и обращений по вопросам благоустройства территорий (с точными адресами), установки видеокамер на домах и детских площадках, борьбе с несанкционированной рекламой, раздельном сборе мусора, содержании остановок и дорог, медицине, борщевике, затоплении участков и домов. На часть из вопросов ответы были даны сразу в прямом эфире главой администрации Гатчинского округа Людмилой Нещадим.

А что касается проекта «Умный город», Ольга Ярцева пообещала, что все мобильные приложения, предоставляющие возможность пользоваться полезной и актуальной информацией, в том числе по плановым отключениям и аварийным работам, будут размещены на официальной странице администрации Гатчинского округа во ВКонтакте .

Татьяна Можаева